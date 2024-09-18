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Wildberries заявила о попытке проникновения Бакальчука в офис компании - РИА Новости, 18.09.2024
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12:50 18.09.2024 (обновлено: 14:04 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973369720.html
Wildberries заявила о попытке проникновения Бакальчука в офис компании
Wildberries заявила о попытке проникновения Бакальчука в офис компании - РИА Новости, 18.09.2024
Wildberries заявила о попытке проникновения Бакальчука в офис компании
Wildberries сообщил РИА Новости о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука в офис компании, предприняты меры, ситуация стабильна. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:50
2024-09-18T14:04
владислав бакальчук
wildberries
ситуация вокруг wildberries
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Wildberries сообщил РИА Новости о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука в офис компании, предприняты меры, ситуация стабильна."Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная", - сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
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владислав бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries, россия
Владислав Бакальчук, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries, Россия
Wildberries заявила о попытке проникновения Бакальчука в офис компании

Wildberries: Бакальчук незаконно пытался проникнуть в офис, ситуация стабильна

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве. 18 сентября 2024
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве. 18 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Wildberries сообщил РИА Новости о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука в офис компании, предприняты меры, ситуация стабильна.
"Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная", - сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Татьяна Бакальчук: биография и история успеха основательницы Wildberries
Вчера, 12:51
 
Владислав БакальчукWildberriesСитуация вокруг WildberriesРоссия
 
 
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