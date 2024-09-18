https://ria.ru/20240918/wildberries-1973369720.html

Wildberries заявила о попытке проникновения Бакальчука в офис компании

Wildberries заявила о попытке проникновения Бакальчука в офис компании - РИА Новости, 18.09.2024

Wildberries заявила о попытке проникновения Бакальчука в офис компании

Wildberries сообщил РИА Новости о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука в офис компании, предприняты меры, ситуация стабильна. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:50

2024-09-18T12:50

2024-09-18T14:04

владислав бакальчук

wildberries

ситуация вокруг wildberries

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Wildberries сообщил РИА Новости о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука в офис компании, предприняты меры, ситуация стабильна."Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная", - сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

https://ria.ru/20240918/bakalchuk-1961937220.html

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2024

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