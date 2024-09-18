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Гутерреш после взрывов в Ливане призвал не делать оружие из предметов быта

Гутерреш после взрывов в Ливане призвал не делать оружие из предметов быта - РИА Новости, 18.09.2024

Гутерреш после взрывов в Ливане призвал не делать оружие из предметов быта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне подрывов пейджеров в Ливане призвал не превращать предметы повседневного быта в оружие. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:25

2024-09-18T18:25

2024-09-18T18:25

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ООН, 18 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне подрывов пейджеров в Ливане призвал не превращать предметы повседневного быта в оружие. "Я думаю, что очень важно обеспечить эффективный контроль за гражданскими предметами, а не превращать гражданские предметы в оружие", – сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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