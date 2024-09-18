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Гутерреш после взрывов в Ливане призвал не делать оружие из предметов быта
Гутерреш после взрывов в Ливане призвал не делать оружие из предметов быта - РИА Новости, 18.09.2024
Гутерреш после взрывов в Ливане призвал не делать оружие из предметов быта
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне подрывов пейджеров в Ливане призвал не превращать предметы повседневного быта в оружие. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:25
2024-09-18T18:25
2024-09-18T18:25
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ООН, 18 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне подрывов пейджеров в Ливане призвал не превращать предметы повседневного быта в оружие. "Я думаю, что очень важно обеспечить эффективный контроль за гражданскими предметами, а не превращать гражданские предметы в оружие", – сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, россия, израиль, антониу гутерреш, дмитрий песков, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Россия, Израиль, Антониу Гутерреш, Дмитрий Песков, Мария Захарова, ООН, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Гутерреш после взрывов в Ливане призвал не делать оружие из предметов быта
Генсек ООН после взрывов пейджеров призвал не превращать предметы быта в оружие