https://ria.ru/20240918/vystavka-1973207198.html

В Мультимедиа Арт Музее открылись две громкие выставки

В Мультимедиа Арт Музее открылись две громкие выставки - РИА Новости, 18.09.2024

В Мультимедиа Арт Музее открылись две громкие выставки

В Мультимедиа Арт Музее открылись сразу две масштабные экспозиции: персональные выставки Евгения Музалевского "Монохром, с мамой за спиной" и Павла Пепперштейна РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T05:15

2024-09-18T05:15

2024-09-18T05:15

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Мультимедиа Арт Музее открылись сразу две масштабные экспозиции: персональные выставки Евгения Музалевского "Монохром, с мамой за спиной" и Павла Пепперштейна "Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье".В тандеме с мамой"Основу музейной экспозиции Музалевского составляют монохромные работы 2022–2023 годов. Экспериментируя с материалами, добавляя к живописи масляными красками пастель, мастер добивается множественных вариаций оттенков внутри одного цвета", - говорится на сайте музея.Часть выставки посвящена творческому тандему художника с его мамой.Все началось с определенного рода терапии, придуманной Евгением для матери, находившейся в колонии общего режима. Ее вышивки повторяют серию вертикальных холстов сына."Живое и выразительное творчество Музалевского в хорошем смысле эгоцентрично. Оно непосредственно связано с жизненным опытом художника. Осваивая в своих абстрактных композициях масштабную плоскость холста, он конструирует прежде всего пространство собственных смыслов, персональную мифологию, отталкиваясь от событий своей драматической биографии", - поясняется на сайте ММАМ.На вернисаже побывали генеральный продюсер "Первого канала" Константин Эрнст, режиссер Павел Лунгин, певец Филипп Киркоров, журналист Алена Долецкая, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.Выставка открыта до 16 декабря 2024 года.Иллюстрации к книгам КэрроллаПавел Пепперштейн — один из самых ярких и известных российских художников, писатель, поэт и теоретик современного искусства. С 1990-х годов он развивает принципы придуманного им направления "психоделический реализм".В 2020 году в рамках детской издательской программы V–A–C Press вышла книга"Приключения Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла с его иллюстрациями, а в 2024-м — "Алиса в Зазеркалье". В проекте для МАММ, который совмещает рисунки к изданиям, картины и настенную фреску, Пепперштейн предлагает взрослым и детям новые художественные парадоксы. В выставочных залах будут звучать сказки Кэрролла, рассказанные умным голосовым помощником "Алисой"."Поставив перед собой задачу проиллюстрировать сказки об Алисе, художник продолжил и развил традиции советской детской иллюстрации, которой с 1960-х годов занимались будущие классики российского и мирового современного искусства, а некогда представители советского андеграунда, такие как Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев и другие", - сообщается на сайте музея.В рамках выставки "Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье" будут организованы встречи с художником, а также детские и взрослые мастер-классы. Расписание мероприятий параллельной программы будет опубликовано на сайте mamm.art. Экспозиция открыта до 16 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240913/tretyakovka-1972525241.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости культуры, музеи, московский музей современного искусства, куда сходить , что посмотреть , москва