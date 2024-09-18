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Вучич поблагодарил Ватикан за непризнание независимости Косово - РИА Новости, 18.09.2024
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Религия
 
15:30 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vuchich-1973429326.html
Вучич поблагодарил Ватикан за непризнание независимости Косово
Вучич поблагодарил Ватикан за непризнание независимости Косово - РИА Новости, 18.09.2024
Вучич поблагодарил Ватикан за непризнание независимости Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, что сербское и другое неалбанское население Косово РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:30
2024-09-18T15:30
сербия
косово
ватикан
александр вучич
пьетро паролин
юнеско
освободительная армия косово
нато
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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, что сербское и другое неалбанское население Косово и Метохии, его духовное и культурное наследие находятся под угрозой и поблагодарил Ватикан за непризнание независимости Приштины. Глава сербского государства принял госсекретаря Ватикана в среду в Белграде. "Я указал, что республика Сербия привержена поддержанию и развитию конструктивных отношений со Святым престолом, так как разделяет взгляды на многие международные вопросы, прежде всего – защиты христиан и христианского наследия, как и развития прав христиан. В связи с этим я отметил, что для Сербии существенное значение имеет вопрос защиты, соблюдения и развития прав сербского и остального неалбанского населения КиМ, как и защиты и обновления сербского религиозного и культурного наследия", - написал Вучич в соцсетях после встречи. Он уточнил, что под угрозой в самопровозглашенной республике Косово находятся православные кладбища, церкви и монастыри, в том числе находящиеся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. "Высоко ценим принципиальную позицию Святого престола по вопросу непризнания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и понимания позиции Сербии, которая основана на соблюдении международного права", - указал сербский лидер. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
https://ria.ru/20240811/serbiya-1965504544.html
https://ria.ru/20240601/kosovo-1949907539.html
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сербия, косово, ватикан, александр вучич, пьетро паролин, юнеско, освободительная армия косово, нато
Сербия, Косово, Ватикан, Александр Вучич, Пьетро Паролин, ЮНЕСКО, Освободительная армия Косово, НАТО, Религия
Вучич поблагодарил Ватикан за непризнание независимости Косово

Вучич заявил госсекретарю Ватикана об угрозах сербам и их Церкви в Косово

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, что сербское и другое неалбанское население Косово и Метохии, его духовное и культурное наследие находятся под угрозой и поблагодарил Ватикан за непризнание независимости Приштины.
Глава сербского государства принял госсекретаря Ватикана в среду в Белграде.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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"Я указал, что республика Сербия привержена поддержанию и развитию конструктивных отношений со Святым престолом, так как разделяет взгляды на многие международные вопросы, прежде всего – защиты христиан и христианского наследия, как и развития прав христиан. В связи с этим я отметил, что для Сербии существенное значение имеет вопрос защиты, соблюдения и развития прав сербского и остального неалбанского населения КиМ, как и защиты и обновления сербского религиозного и культурного наследия", - написал Вучич в соцсетях после встречи.
Он уточнил, что под угрозой в самопровозглашенной республике Косово находятся православные кладбища, церкви и монастыри, в том числе находящиеся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Высоко ценим принципиальную позицию Святого престола по вопросу непризнания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и понимания позиции Сербии, которая основана на соблюдении международного права", - указал сербский лидер.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
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РелигияСербияКосовоВатиканАлександр ВучичПьетро ПаролинЮНЕСКООсвободительная армия КосовоНАТО
 
 
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