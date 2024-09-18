https://ria.ru/20240918/vuchich-1973429326.html

Вучич поблагодарил Ватикан за непризнание независимости Косово

Вучич поблагодарил Ватикан за непризнание независимости Косово - РИА Новости, 18.09.2024

Вучич поблагодарил Ватикан за непризнание независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, что сербское и другое неалбанское население Косово РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:30

2024-09-18T15:30

2024-09-18T15:30

сербия

косово

ватикан

александр вучич

пьетро паролин

юнеско

освободительная армия косово

нато

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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, что сербское и другое неалбанское население Косово и Метохии, его духовное и культурное наследие находятся под угрозой и поблагодарил Ватикан за непризнание независимости Приштины. Глава сербского государства принял госсекретаря Ватикана в среду в Белграде. "Я указал, что республика Сербия привержена поддержанию и развитию конструктивных отношений со Святым престолом, так как разделяет взгляды на многие международные вопросы, прежде всего – защиты христиан и христианского наследия, как и развития прав христиан. В связи с этим я отметил, что для Сербии существенное значение имеет вопрос защиты, соблюдения и развития прав сербского и остального неалбанского населения КиМ, как и защиты и обновления сербского религиозного и культурного наследия", - написал Вучич в соцсетях после встречи. Он уточнил, что под угрозой в самопровозглашенной республике Косово находятся православные кладбища, церкви и монастыри, в том числе находящиеся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. "Высоко ценим принципиальную позицию Святого престола по вопросу непризнания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и понимания позиции Сербии, которая основана на соблюдении международного права", - указал сербский лидер. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

https://ria.ru/20240811/serbiya-1965504544.html

https://ria.ru/20240601/kosovo-1949907539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сербия, косово, ватикан, александр вучич, пьетро паролин, юнеско, освободительная армия косово, нато