https://ria.ru/20240918/vsu-1973529240.html
Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье
Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 18.09.2024
Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье
Серия взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:34
2024-09-18T23:34
2024-09-18T23:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал сначала один, а затем, спустя буквально несколько секунд - ещё серия взрывов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Он сообщает, что в разных районах города, по данным местных жителей, прозвучало не менее пяти взрывов, работает украинская ПВО. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973526073.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов
Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье
Рогов: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прозвучала серия взрывов