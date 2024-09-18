https://ria.ru/20240918/vsu-1973529240.html

Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье

Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 18.09.2024

Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье

Серия взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:34

2024-09-18T23:34

2024-09-18T23:34

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106817/17/1068171788_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_5c1f75fef1b4c4c0fc2a08dbff359feb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал сначала один, а затем, спустя буквально несколько секунд - ещё серия взрывов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Он сообщает, что в разных районах города, по данным местных жителей, прозвучало не менее пяти взрывов, работает украинская ПВО. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973526073.html

https://ria.ru/20240918/kherson-1973484892.html

россия

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов