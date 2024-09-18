https://ria.ru/20240918/vsu-1973515630.html

"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ

"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024

"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ

Украинские войска только расширили зону соприкосновения, решив атаковать Курскую область, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:11

2024-09-18T21:11

2024-09-18T21:11

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

жак бо

вооруженные силы украины

нато

швейцария

красноармейск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска только расширили зону соприкосновения, решив атаковать Курскую область, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Ситуация только ухудшилась, если мы посмотрим на линию фронта <…> украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению. <…> Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска", — отметил он.Жак Бо напомнил, что ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике. Полковник считает, что это связано с отсутствием стратегического мышления в украинской армии."Украинцы потеряли ценные активы в Курской области, которые они могли бы использовать эффективнее в районе Красноармейска, например", — резюмировал Бо.Ранее в среду в Минобороны заявили, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 600 человек.

https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973424493.html

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973481567.html

курская область

швейцария

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, жак бо, вооруженные силы украины, нато, швейцария, красноармейск