Рейтинг@Mail.ru
"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vsu-1973515630.html
"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ
"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ
Украинские войска только расширили зону соприкосновения, решив атаковать Курскую область, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:11
2024-09-18T21:11
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
жак бо
вооруженные силы украины
нато
швейцария
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска только расширили зону соприкосновения, решив атаковать Курскую область, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Ситуация только ухудшилась, если мы посмотрим на линию фронта &lt;…&gt; украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению. &lt;…&gt; Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска", — отметил он.Жак Бо напомнил, что ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике. Полковник считает, что это связано с отсутствием стратегического мышления в украинской армии."Украинцы потеряли ценные активы в Курской области, которые они могли бы использовать эффективнее в районе Красноармейска, например", — резюмировал Бо.Ранее в среду в Минобороны заявили, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 600 человек.
https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973424493.html
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973481567.html
курская область
швейцария
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_84756c5ab5e0572845a645f104394eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, жак бо, вооруженные силы украины, нато, швейцария, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Жак Бо, Вооруженные силы Украины, НАТО, Швейцария, Красноармейск
"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ

Полковник Бо: ВСУ только расширили линию фронта атакой на Курскую область

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска только расширили зону соприкосновения, решив атаковать Курскую область, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Ситуация только ухудшилась, если мы посмотрим на линию фронта <…> украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению. <…> Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска", — отметил он.
Боевая работа российских танкистов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
"Внезапно рухнет". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 15:19
Жак Бо напомнил, что ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике. Полковник считает, что это связано с отсутствием стратегического мышления в украинской армии.
"Украинцы потеряли ценные активы в Курской области, которые они могли бы использовать эффективнее в районе Красноармейска, например", — резюмировал Бо.
Ранее в среду в Минобороны заявили, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 600 человек.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
"Скажите Путину". В США выступили с новым планом по Украине
Вчера, 18:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьЖак БоВооруженные силы УкраиныНАТОШвейцарияКрасноармейск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала