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"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ
"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ
Украинские войска только расширили зону соприкосновения, решив атаковать Курскую область, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:11
2024-09-18T21:11
2024-09-18T21:11
специальная военная операция на украине
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курская область
жак бо
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нато
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска только расширили зону соприкосновения, решив атаковать Курскую область, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Ситуация только ухудшилась, если мы посмотрим на линию фронта <…> украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению. <…> Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска", — отметил он.Жак Бо напомнил, что ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике. Полковник считает, что это связано с отсутствием стратегического мышления в украинской армии."Украинцы потеряли ценные активы в Курской области, которые они могли бы использовать эффективнее в районе Красноармейска, например", — резюмировал Бо.Ранее в среду в Минобороны заявили, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 600 человек.
https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973424493.html
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в мире, курская область, жак бо, вооруженные силы украины, нато, швейцария, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Жак Бо, Вооруженные силы Украины, НАТО, Швейцария, Красноармейск
"Расширили линию фронта". На Западе раскрыли, что устроили ВСУ
Полковник Бо: ВСУ только расширили линию фронта атакой на Курскую область