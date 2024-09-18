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Стала известна личность второго насильника – наемника ВСУ из Франции - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vsu-1973425902.html
Стала известна личность второго насильника – наемника ВСУ из Франции
Стала известна личность второго насильника – наемника ВСУ из Франции - РИА Новости, 18.09.2024
Стала известна личность второго насильника – наемника ВСУ из Франции
Российская администрация Харьковской области предоставила РИА Новости фотографии еще одного наемника ВСУ из Франции Квентина Эванно, который участвовал в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:34
2024-09-18T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
франция
сирия
происшествия
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российская администрация Харьковской области предоставила РИА Новости фотографии еще одного наемника ВСУ из Франции Квентина Эванно, который участвовал в изнасиловании жительницы харьковского села Глубокое. Ранее замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что жительница харьковского села опознала второго наемника ВСУ из Франции, который ее изнасиловал. Им, по его словам оказался участник незаконного вооруженного формирования Украины "Иностранный легион", уроженец французской коммуны Лангидик Квентин Эванно. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Наемничество". По информации УВД российской ВГА Харьковской области, Эванно прибыл на Украину в июле 2023 года, принимал участие в боевых действиях в Херсонской области вместе со вторым подозреваемым в изнасиловании женщины Максимом Барратом, а мае 2024 года оба они были переброшены на волчанское направление, о чем свидетельствуют фотографии в социальных сетях. Судя по снимкам, предоставленным РИА Новости харьковскими властями, Эванно придерживается нацистских взглядов: на фотографиях много нацисткой символики. Ранее жительница харьковского села Глубокое обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании, видеозапись с показаниями пострадавшей есть в распоряжении РИА Новости. По её словам, пьяные наёмники, говорившие по-французски, ворвались в её дом, избили, а потом изнасиловали. Несколько дней после она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Только через неделю её вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные. Позже замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщал РИА Новости о том, что правоохранительные органы установили личность одного из насильников. Им, по его данным, оказался гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.
https://radiosputnik.ru/20240914/zverstva-1972662387.html
https://ria.ru/20240901/ganchev-1969769227.html
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в мире, харьковская область, франция, сирия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Франция, Сирия, Происшествия
Стала известна личность второго насильника – наемника ВСУ из Франции

В Харьковской области показали фото второго насильника – наемника ВСУ из Франции

© РИА НовостиУчастник незаконного вооруженного формирования "Иностранный легион" ВСУ уроженец Франции Квентин Эванно
Участник незаконного вооруженного формирования Иностранный легион ВСУ уроженец Франции Квентин Эванно - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости
Участник незаконного вооруженного формирования "Иностранный легион" ВСУ уроженец Франции Квентин Эванно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российская администрация Харьковской области предоставила РИА Новости фотографии еще одного наемника ВСУ из Франции Квентина Эванно, который участвовал в изнасиловании жительницы харьковского села Глубокое.
Ранее замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что жительница харьковского села опознала второго наемника ВСУ из Франции, который ее изнасиловал. Им, по его словам оказался участник незаконного вооруженного формирования Украины "Иностранный легион", уроженец французской коммуны Лангидик Квентин Эванно. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Наемничество".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Изнасиловали и расстреляли. Жительница Курской области – о зверствах ВСУ
14 сентября, 10:28
По информации УВД российской ВГА Харьковской области, Эванно прибыл на Украину в июле 2023 года, принимал участие в боевых действиях в Херсонской области вместе со вторым подозреваемым в изнасиловании женщины Максимом Барратом, а мае 2024 года оба они были переброшены на волчанское направление, о чем свидетельствуют фотографии в социальных сетях. Судя по снимкам, предоставленным РИА Новости харьковскими властями, Эванно придерживается нацистских взглядов: на фотографиях много нацисткой символики.
Ранее жительница харьковского села Глубокое обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании, видеозапись с показаниями пострадавшей есть в распоряжении РИА Новости. По её словам, пьяные наёмники, говорившие по-французски, ворвались в её дом, избили, а потом изнасиловали. Несколько дней после она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Только через неделю её вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные. Позже замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщал РИА Новости о том, что правоохранительные органы установили личность одного из насильников. Им, по его данным, оказался гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Ганчев сообщил о наемниках из Польши, Румынии и ФРГ в Харьковской области
1 сентября, 06:55
 
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