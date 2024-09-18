https://ria.ru/20240918/vsu-1973425902.html

Стала известна личность второго насильника – наемника ВСУ из Франции

Стала известна личность второго насильника – наемника ВСУ из Франции - РИА Новости, 18.09.2024

Стала известна личность второго насильника – наемника ВСУ из Франции

Российская администрация Харьковской области предоставила РИА Новости фотографии еще одного наемника ВСУ из Франции Квентина Эванно, который участвовал в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:34

2024-09-18T15:34

2024-09-18T15:34

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сирия

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российская администрация Харьковской области предоставила РИА Новости фотографии еще одного наемника ВСУ из Франции Квентина Эванно, который участвовал в изнасиловании жительницы харьковского села Глубокое. Ранее замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что жительница харьковского села опознала второго наемника ВСУ из Франции, который ее изнасиловал. Им, по его словам оказался участник незаконного вооруженного формирования Украины "Иностранный легион", уроженец французской коммуны Лангидик Квентин Эванно. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Наемничество". По информации УВД российской ВГА Харьковской области, Эванно прибыл на Украину в июле 2023 года, принимал участие в боевых действиях в Херсонской области вместе со вторым подозреваемым в изнасиловании женщины Максимом Барратом, а мае 2024 года оба они были переброшены на волчанское направление, о чем свидетельствуют фотографии в социальных сетях. Судя по снимкам, предоставленным РИА Новости харьковскими властями, Эванно придерживается нацистских взглядов: на фотографиях много нацисткой символики. Ранее жительница харьковского села Глубокое обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании, видеозапись с показаниями пострадавшей есть в распоряжении РИА Новости. По её словам, пьяные наёмники, говорившие по-французски, ворвались в её дом, избили, а потом изнасиловали. Несколько дней после она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Только через неделю её вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные. Позже замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщал РИА Новости о том, что правоохранительные органы установили личность одного из насильников. Им, по его данным, оказался гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.

https://radiosputnik.ru/20240914/zverstva-1972662387.html

https://ria.ru/20240901/ganchev-1969769227.html

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в мире, харьковская область, франция, сирия, происшествия