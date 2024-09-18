https://ria.ru/20240918/vsu-1973424281.html

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 18.09.2024

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в среду дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:18

2024-09-18T15:18

2024-09-18T15:18

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

нато

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска в среду дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров… 14.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240918/donetsk-1973421333.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

россия

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, нато, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика