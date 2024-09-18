https://ria.ru/20240918/vsu-1973406105.html

В Раде заявили о сговоре в ВСУ из-за сокрытия ситуации с подготовкой солдат

В Раде заявили о сговоре в ВСУ из-за сокрытия ситуации с подготовкой солдат - РИА Новости, 18.09.2024

В Раде заявили о сговоре в ВСУ из-за сокрытия ситуации с подготовкой солдат

Сокрытие катастрофической ситуации с подготовкой военных в учебных центрах ВСУ является сговором между минобороны и генштабом, заявила депутат Рады Марьяна... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:22

2024-09-18T14:22

2024-09-18T14:58

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сокрытие катастрофической ситуации с подготовкой военных в учебных центрах ВСУ является сговором между минобороны и генштабом, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. "По требованию (главнокомандующего ВСУ Александра) Сырского (министр обороны Украины Рустем) Умеров вчера уволил главного инспектора министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в ​​учебных центрах ВСУ. Откровенный и детальный доклад... вызвал большой гнев Сырского", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она отметила, что главная инспекция минобороны (ГИМО) Украины была "последним форпостом", предоставлявшим реальную картину происходящего в ВСУ. Безуглая утверждает, что именно эта инспекция проводила расследование, как ВСУ сбили свой же истребитель F-16. Безуглая также утверждает, что Сырский и Умеров, действуя как сообщники, уничтожают несогласных даже физически - по ее словам, в рядах ВСУ практикуется "наказание в виде перевода в штурмовики". "Предполагаю, что сейчас будет попытка уничтожить все доказательства. Также ГИМО сопровождала аудит использования техники и вооружения, предоставленных нам партнерами", - резюмировала она, призвав Владимира Зеленского не быть равнодушным к ситуации в войсках. Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений. Согласно некрологу украинского летчика Алексея Меся, он погиб в 26 августа во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал 27 августа, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов. Уже 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал это увольнение, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.

https://ria.ru/20240910/wsj-1971764285.html

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