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Воробьев принял участие в открытии мемориальной доски героя СВО Водопьянова

Воробьев принял участие в открытии мемориальной доски героя СВО Водопьянова - РИА Новости, 18.09.2024

Воробьев принял участие в открытии мемориальной доски героя СВО Водопьянова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Нахабинскую гимназию №4 и принял участие в открытии мемориальной доски, посвященной герою России... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:12

2024-09-18T20:12

2024-09-18T20:12

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НАХАБИНО, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Нахабинскую гимназию №4 и принял участие в открытии мемориальной доски, посвященной герою России Александру Водопьянову, погибшему при выполнении задачи на островах Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы здесь, на этом школьном плацу, для того чтобы сказать, что мы гордимся нашими героями, мы гордимся вашим сыном. В Московской области, это хорошо известно, дислоцируются легендарные дивизии и подразделения. Там, где служил ваш сын, где служил наш герой, эти подразделения выделяются в отдельные рамки по причине того, что там особые задачи, там особый профессионализм, там те, кто всю свою жизнь посвящают защите Родины. Ваш сын Александр был достойным, ради тех, кем он командовал, ради тех, перед кем он был в ответе, и самое главное, - ради нашей страны", - сказал Воробьев на линейке. Губернатор также поблагодарил учителей гимназии и её учеников за проявленную инициативу, благодаря которой школа будет носить имя Водопьянова. На митинг пришли и родители героя. Его отец, Владимир Водопьянов, выступил перед гостями, вспомнив о детстве сына и о времени, которое Александр провел на СВО. "Особая гордость, когда сын выбирает профессию отца. И в курсантские годы, и первые лейтенантские месяцы, когда Сашка был здесь, ну пытался передать ему и свой опыт, даже спорили иногда. Очень был горд, когда Сашка, кстати, один из немногих, прошел жесткий отбор, а затем подготовку не менее сильную, и свою службу продолжил в частях и подразделениях специального назначения", - сказал отец героя. В ходе мероприятия, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил родителям Водопьянова звезду Героя России. Учащиеся гимназии, учителя и гости линейки возложили цветы к открытой мемориальной доске имени гвардии лейтенанта. "Естественно, попав в такой тяжелый род войск, и в мирное время всегда есть место подвигу. Он себя проявил, показал, и, выполняя уже боевые задачи, максимально ту теорию, которую он получал уже здесь, на месте, в училище, на службе, проявил уже в практике до завета Суворова: "сам погибай, а товарища вручай" - у него было в крови. И это он показал в последнем бою. Три раза, три эпизода, когда он, будучи раненым, помогал выходить своим товарищам и последним выходил сам. Но при этом задача выполнялась. И в последнем бою было так же", - заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Двадцать второго мая 2024 года на островах Херсонской области разведывательная группа под командованием гвардии лейтенанта Александра Водопьянова, проводя разведку, столкнулась с засадой диверсионной группы противника и вступила в бой. Получив ранение, Водопьянов дал команду группе отойти. Ведя ближний стрелковый бой, он обеспечил отход и сумел выйти к группе. Проведя перегруппировку и поставив боевые задачи, командир повел группу разведчиков на зачистку западной окраины острова. В ходе боя, получив второе ранение, Водопьянов сам вел и управлял боем группы. Выполнив боевую задачу, он вывел группу на точку эвакуации, куда за ними пришла лодка. Во время движения лодки спецназовцы попали под обстрел минометов противника. Несмотря на повреждение лодки и ранения, спецназовцы добрались до берега. По команде командира группа покинула лодку, что бы укрыться от БПЛА противника в прибрежных камышах. В то место, где находился командир группы, противник направил дрон с закрепленными минами. Оставшиеся в живых разведчики вышли к своим и сообщили о случившемся. Разведывательная группа специального назначения под командованием гвардии лейтенанта Водопьянова задачу выполнила. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга гвардии лейтенанту Водопьянову Александру Владимировичу присвоено звание героя Российской Федерации (посмертно).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев