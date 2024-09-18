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На Западе неожиданно высказались о российском вооружении - РИА Новости, 18.09.2024
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11:34 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vooruzhenie-1973349533.html
На Западе неожиданно высказались о российском вооружении
На Западе неожиданно высказались о российском вооружении - РИА Новости, 18.09.2024
На Западе неожиданно высказались о российском вооружении
Российские Т-90 стали самыми закаленными в боях танками в мире, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:34
2024-09-18T11:34
чей боуз
дмитрий медведев
уралвагонзавод
т-90
т-90м
т-72б3
технологии
в мире
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские Т-90 стали самыми закаленными в боях танками в мире, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Российские Т-90 теперь стали самыми закаленными в боях танками в мире", — написал он.По его словам, за два года танк улучшался в условиях современных боевых действий, а экипажи этой бронетехники получили бесценный и несравнимый опыт.Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что российские танки Т-90М сейчас лучшие в мире, по своим тактико-техническим данным превосходят западные Leopard, Challenger и Abrams."Уралвагонзавод" поставляет в российские войска в зоне проведения спецоперации современные танки Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.
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чей боуз, дмитрий медведев, уралвагонзавод, т-90, т-90м, т-72б3, технологии, в мире, политика, россия, украина
Чей Боуз, Дмитрий Медведев, Уралвагонзавод, Т-90, Т-90М, Т-72Б3, Технологии, В мире, Политика, Россия, Украина
На Западе неожиданно высказались о российском вооружении

Журналист Боуз: российские Т-90 стали самыми закаленными в боях танками в мире

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские Т-90 стали самыми закаленными в боях танками в мире, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Российские Т-90 теперь стали самыми закаленными в боях танками в мире", — написал он.
По его словам, за два года танк улучшался в условиях современных боевых действий, а экипажи этой бронетехники получили бесценный и несравнимый опыт.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что российские танки Т-90М сейчас лучшие в мире, по своим тактико-техническим данным превосходят западные Leopard, Challenger и Abrams.
"Уралвагонзавод" поставляет в российские войска в зоне проведения спецоперации современные танки Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.
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Чей БоузДмитрий МедведевУралвагонзаводТ-90Т-90МТ-72Б3ТехнологииВ миреПолитикаРоссияУкраина
 
 
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