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Байден и Макрон могут развязать ядерную войну, заявил Володин - РИА Новости, 18.09.2024
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22:31 18.09.2024 (обновлено: 22:32 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/volodin-1973523607.html
Байден и Макрон могут развязать ядерную войну, заявил Володин
Байден и Макрон могут развязать ядерную войну, заявил Володин - РИА Новости, 18.09.2024
Байден и Макрон могут развязать ядерную войну, заявил Володин
Политика президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может привести к мировой или ядерной войне, этого... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:31
2024-09-18T22:32
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может привести к мировой или ядерной войне, этого нельзя допустить, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее издание Politico сообщало, что США и Великобритания во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, могут заявить о предоставлении Киеву разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ. "Байден, Макрон, Шольц обсуждают вопросы (об использовании высокоточного оружия и нанесении ударов по территории России - ред.), которые могут привести к трагической ситуации. И просто они развяжут мировую войну, ядерную. Этого нельзя делать. Они не понимают, что может произойти", - сказал Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Он добавил, что Россия защитит своих граждан, и президент РФ Владимир Путин сделает все для этого. Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240909/sholts-1971500710.html
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в мире, россия, сша, киев, джо байден, эммануэль макрон, вячеслав володин, нато, госдума рф
В мире, Россия, США, Киев, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Вячеслав Володин, НАТО, Госдума РФ
Байден и Макрон могут развязать ядерную войну, заявил Володин

Володин: политика Байдена, Макрона и Шольца может привести к ядерной войне

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может привести к мировой или ядерной войне, этого нельзя допустить, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее издание Politico сообщало, что США и Великобритания во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, могут заявить о предоставлении Киеву разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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9 сентября, 02:05
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"Байден, Макрон, Шольц обсуждают вопросы (об использовании высокоточного оружия и нанесении ударов по территории России - ред.), которые могут привести к трагической ситуации. И просто они развяжут мировую войну, ядерную. Этого нельзя делать. Они не понимают, что может произойти", - сказал Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Он добавил, что Россия защитит своих граждан, и президент РФ Владимир Путин сделает все для этого.
Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Шольц втянул Германию в конфликт на Украине, заявил Володин
2 сентября, 09:04
 
В миреРоссияСШАКиевДжо БайденЭммануэль МакронВячеслав ВолодинНАТОГосдума РФ
 
 
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