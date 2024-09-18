https://ria.ru/20240918/volodin-1973515436.html

Володин и Мезенцев обсудили подготовку к заседанию по здравоохранению

Володин и Мезенцев обсудили подготовку к заседанию по здравоохранению - РИА Новости, 18.09.2024

Володин и Мезенцев обсудили подготовку к заседанию по здравоохранению

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, на которой обсудили подготовку к расширенному... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:10

2024-09-18T21:10

2024-09-18T21:10

союзное государство

россия

белоруссия

европа

вячеслав володин

дмитрий мезенцев

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, на которой обсудили подготовку к расширенному заседанию Совета Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии по вопросам развития здравоохранения, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым. Вячеслав Володин и Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к расширенному заседанию Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое будет посвящено вопросам развития здравоохранения", - сказано в сообщении. Спикер Госдумы отметил, что в рамках Союзного государства (СГ) необходимо выстраивать единые социальные стандарты, чтобы качественная медицинская помощь была доступна в равной степени как гражданам России, так и Белоруссии. По словам Володина, ключевая задача депутатов состоит в том, чтобы законодательно обеспечить решения президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко. Мезенцев рассказал Володину о ходе работы над проектом бюджета СГ на 2025 год, отметив возможность расширения числа программ и проектов СГ при гарантированном обеспечении всех действующих. Госсекретарь добавил, что при подготовке проекта бюджета будут учтены предложения депутатов Парламентского Собрания СБР. Кроме того, Мезенцев сообщил Володину о работе над полной отменой роуминга между двумя странами. По словам спикера Госдумы, этого очень ждут граждане наших стран. Кроме того, обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества и сохранения памяти о победе народов двух стран в Великой Отечественной войне, подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы. "В то время как в Европе пытаются исказить историческую правду, Россия и Беларусь демонстрируют всему миру пример бережного отношения к памяти о подвиге наших дедов и прадедов", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

https://ria.ru/20240617/volodin-1953354291.html

https://ria.ru/20240617/sg-1953410510.html

россия

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, европа, вячеслав володин, дмитрий мезенцев, владимир путин, госдума рф, союз биатлонистов россии (сбр)