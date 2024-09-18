Рейтинг@Mail.ru
Володин и Мезенцев обсудили подготовку к заседанию по здравоохранению - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
21:10 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/volodin-1973515436.html
Володин и Мезенцев обсудили подготовку к заседанию по здравоохранению
Володин и Мезенцев обсудили подготовку к заседанию по здравоохранению - РИА Новости, 18.09.2024
Володин и Мезенцев обсудили подготовку к заседанию по здравоохранению
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, на которой обсудили подготовку к расширенному... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:10
2024-09-18T21:10
союзное государство
россия
белоруссия
европа
вячеслав володин
дмитрий мезенцев
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, на которой обсудили подготовку к расширенному заседанию Совета Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии по вопросам развития здравоохранения, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым. Вячеслав Володин и Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к расширенному заседанию Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое будет посвящено вопросам развития здравоохранения", - сказано в сообщении. Спикер Госдумы отметил, что в рамках Союзного государства (СГ) необходимо выстраивать единые социальные стандарты, чтобы качественная медицинская помощь была доступна в равной степени как гражданам России, так и Белоруссии. По словам Володина, ключевая задача депутатов состоит в том, чтобы законодательно обеспечить решения президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко. Мезенцев рассказал Володину о ходе работы над проектом бюджета СГ на 2025 год, отметив возможность расширения числа программ и проектов СГ при гарантированном обеспечении всех действующих. Госсекретарь добавил, что при подготовке проекта бюджета будут учтены предложения депутатов Парламентского Собрания СБР. Кроме того, Мезенцев сообщил Володину о работе над полной отменой роуминга между двумя странами. По словам спикера Госдумы, этого очень ждут граждане наших стран. Кроме того, обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества и сохранения памяти о победе народов двух стран в Великой Отечественной войне, подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы. "В то время как в Европе пытаются исказить историческую правду, Россия и Беларусь демонстрируют всему миру пример бережного отношения к памяти о подвиге наших дедов и прадедов", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
https://ria.ru/20240617/volodin-1953354291.html
https://ria.ru/20240617/sg-1953410510.html
россия
белоруссия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, европа, вячеслав володин, дмитрий мезенцев, владимир путин, госдума рф, союз биатлонистов россии (сбр)
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Европа, Вячеслав Володин, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин, Госдума РФ, Союз биатлонистов России (СБР)
Володин и Мезенцев обсудили подготовку к заседанию по здравоохранению

Володин провел встречу с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, на которой обсудили подготовку к расширенному заседанию Совета Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии по вопросам развития здравоохранения, сообщается на сайте Госдумы.
«
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым. Вячеслав Володин и Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к расширенному заседанию Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое будет посвящено вопросам развития здравоохранения", - сказано в сообщении.
Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин во время прибытия в Минск. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Володин прибыл в Минск
17 июня, 11:00
Спикер Госдумы отметил, что в рамках Союзного государства (СГ) необходимо выстраивать единые социальные стандарты, чтобы качественная медицинская помощь была доступна в равной степени как гражданам России, так и Белоруссии.
По словам Володина, ключевая задача депутатов состоит в том, чтобы законодательно обеспечить решения президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Мезенцев рассказал Володину о ходе работы над проектом бюджета СГ на 2025 год, отметив возможность расширения числа программ и проектов СГ при гарантированном обеспечении всех действующих. Госсекретарь добавил, что при подготовке проекта бюджета будут учтены предложения депутатов Парламентского Собрания СБР. Кроме того, Мезенцев сообщил Володину о работе над полной отменой роуминга между двумя странами. По словам спикера Госдумы, этого очень ждут граждане наших стран.
Кроме того, обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества и сохранения памяти о победе народов двух стран в Великой Отечественной войне, подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.
"В то время как в Европе пытаются исказить историческую правду, Россия и Беларусь демонстрируют всему миру пример бережного отношения к памяти о подвиге наших дедов и прадедов", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Формат Союзного государства себя не исчерпал, заявил Володин
17 июня, 13:55
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияЕвропаВячеслав ВолодинДмитрий МезенцевВладимир ПутинГосдума РФСоюз биатлонистов России (СБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала