Володин и Мезенцев обсудили подготовку к заседанию по здравоохранению
Володин провел встречу с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, на которой обсудили подготовку к расширенному заседанию Совета Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии по вопросам развития здравоохранения, сообщается на сайте Госдумы.
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"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым. Вячеслав Володин и Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к расширенному заседанию Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое будет посвящено вопросам развития здравоохранения", - сказано в сообщении.
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Спикер Госдумы отметил, что в рамках Союзного государства (СГ) необходимо выстраивать единые социальные стандарты, чтобы качественная медицинская помощь была доступна в равной степени как гражданам России, так и Белоруссии.
По словам Володина, ключевая задача депутатов состоит в том, чтобы законодательно обеспечить решения президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Мезенцев рассказал Володину о ходе работы над проектом бюджета СГ на 2025 год, отметив возможность расширения числа программ и проектов СГ при гарантированном обеспечении всех действующих. Госсекретарь добавил, что при подготовке проекта бюджета будут учтены предложения депутатов Парламентского Собрания СБР. Кроме того, Мезенцев сообщил Володину о работе над полной отменой роуминга между двумя странами. По словам спикера Госдумы, этого очень ждут граждане наших стран.
Кроме того, обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества и сохранения памяти о победе народов двух стран в Великой Отечественной войне, подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.
"В то время как в Европе пытаются исказить историческую правду, Россия и Беларусь демонстрируют всему миру пример бережного отношения к памяти о подвиге наших дедов и прадедов", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.