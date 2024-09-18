Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области
Алаудинов сообщил об освобождении двух сел в Суджанском районе Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
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"Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино", — сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.
На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. В понедельник российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.
По данным Минобороны на 18 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных и 121 танк.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.