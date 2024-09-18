https://ria.ru/20240918/voennye-1973530988.html

Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024

Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Российские подразделения взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-18T23:47

2024-09-18T23:47

2024-09-19T00:40

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

курская область

суджанский район

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино", — сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. В понедельник российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.По данным Минобороны на 18 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных и 121 танк.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240918/poezd-1973497475.html

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

россия

курская область

суджанский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, курская область, суджанский район, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины