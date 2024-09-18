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Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:47 18.09.2024 (обновлено: 00:40 19.09.2024)
https://ria.ru/20240918/voennye-1973530988.html
Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области
Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области
Российские подразделения взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-18T23:47
2024-09-19T00:40
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
курская область
суджанский район
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. &quot;Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино&quot;, — сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. В понедельник российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.По данным Минобороны на 18 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных и 121 танк.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240918/poezd-1973497475.html
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html
россия
курская область
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здоровье - общество, россия, курская область, суджанский район, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Суджанский район, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Алаудинов сообщил об освобождении двух сел в Суджанском районе Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«

"Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино", — сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram.

Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять поезд в Курской области
Вчера, 19:14
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.
На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. В понедельник российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.
По данным Минобороны на 18 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных и 121 танк.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинская бронетехника рядом с российско-украинской границей в Сумской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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14 августа, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьСуджанский районАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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