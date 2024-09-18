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Следствие устанавливает других фигурантов в деле экс-военкома района Москвы
Следствие устанавливает других фигурантов в деле экс-военкома района Москвы - РИА Новости, 18.09.2024
Следствие устанавливает других фигурантов в деле экс-военкома района Москвы
Следствие продолжает устанавливать фигурантов в рамках уголовного дела бывшего военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, арестованного... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T04:30
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие продолжает устанавливать фигурантов в рамках уголовного дела бывшего военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, арестованного за получение взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Тригилеву С.А. достоверно известны анкетные данные лиц, подлежащих призыву на военную службу, иных свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, а также фигурантов, которые в настоящее время следствием продолжают устанавливаться", - сказано в документах. Согласно документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
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Следствие устанавливает других фигурантов в деле экс-военкома района Москвы
Следствие устанавливает фигурантов в деле экс-военкома района Москвы Тригилева
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие продолжает устанавливать фигурантов в рамках уголовного дела бывшего военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, арестованного за получение взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Тригилеву С.А. достоверно известны анкетные данные лиц, подлежащих призыву на военную службу, иных свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, а также фигурантов, которые в настоящее время следствием продолжают устанавливаться", - сказано в документах.
Согласно документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ
по состоянию здоровья.
Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.