https://ria.ru/20240918/voenkom-1973308369.html

Следствие устанавливает других фигурантов в деле экс-военкома района Москвы

Следствие устанавливает других фигурантов в деле экс-военкома района Москвы - РИА Новости, 18.09.2024

Следствие устанавливает других фигурантов в деле экс-военкома района Москвы

Следствие продолжает устанавливать фигурантов в рамках уголовного дела бывшего военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, арестованного... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T04:30

2024-09-18T04:30

2024-09-18T04:30

москва

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие продолжает устанавливать фигурантов в рамках уголовного дела бывшего военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, арестованного за получение взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Тригилеву С.А. достоверно известны анкетные данные лиц, подлежащих призыву на военную службу, иных свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, а также фигурантов, которые в настоящее время следствием продолжают устанавливаться", - сказано в документах. Согласно документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240916/vzyatki-1972948082.html

https://ria.ru/20240917/imuschestvo-1973089837.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия