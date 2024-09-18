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Водителю, сбившему пешеходов в Приамурье, отсрочили вынесение приговора
Водителю, сбившему пешеходов в Приамурье, отсрочили вынесение приговора - РИА Новости, 18.09.2024
Водителю, сбившему пешеходов в Приамурье, отсрочили вынесение приговора
Суд отложил вынесение приговора водителю Евгению Бакарюкину, сбившему девять пешеходов в Благовещенске, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T07:48
2024-09-18T07:48
2024-09-18T09:34
благовещенск
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен — РИА Новости. Суд отложил вынесение приговора водителю Евгению Бакарюкину, сбившему девять пешеходов в Благовещенске, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. "Оглашение приговора водителю, устроившему смертельное ДТП на Василенко, отложено. Оно должно было состояться сегодня в Благовещенском районном суде", — говорится в релизе. Как уточнили в инстанции, у суда возникли вопросы к подсудимому, которые могут повлиять на итоговое решение. В связи с этим судебное следствие возобновили. Рассмотрение дела продолжится в четверг.Резонансное ДТП произошло 14 июня. Водитель на большой скорости выехал на тротуар в районе перекрестка улиц Василенко-Воронкова и сбил девять пешеходов. В аварии на месте погибли три человека, включая двоих подростков. Двое, в том числе несовершеннолетний, скончались в больнице. Еще четверо, включая двоих подростков, получили тяжелые травмы. Водитель был пьян.
https://ria.ru/20240917/dtp-1973180052.html
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благовещенск, происшествия, амурская область
Благовещенск, Происшествия, Амурская область
Водителю, сбившему пешеходов в Приамурье, отсрочили вынесение приговора
Сбившему девять пешеходов в Благовещенске водителю отсрочили вынесение приговора