https://ria.ru/20240918/voditel-1973315399.html

Водителю, сбившему пешеходов в Приамурье, отсрочили вынесение приговора

Водителю, сбившему пешеходов в Приамурье, отсрочили вынесение приговора - РИА Новости, 18.09.2024

Водителю, сбившему пешеходов в Приамурье, отсрочили вынесение приговора

Суд отложил вынесение приговора водителю Евгению Бакарюкину, сбившему девять пешеходов в Благовещенске, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T07:48

2024-09-18T07:48

2024-09-18T09:34

благовещенск

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен — РИА Новости. Суд отложил вынесение приговора водителю Евгению Бакарюкину, сбившему девять пешеходов в Благовещенске, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. "Оглашение приговора водителю, устроившему смертельное ДТП на Василенко, отложено. Оно должно было состояться сегодня в Благовещенском районном суде", — говорится в релизе. Как уточнили в инстанции, у суда возникли вопросы к подсудимому, которые могут повлиять на итоговое решение. В связи с этим судебное следствие возобновили. Рассмотрение дела продолжится в четверг.Резонансное ДТП произошло 14 июня. Водитель на большой скорости выехал на тротуар в районе перекрестка улиц Василенко-Воронкова и сбил девять пешеходов. В аварии на месте погибли три человека, включая двоих подростков. Двое, в том числе несовершеннолетний, скончались в больнице. Еще четверо, включая двоих подростков, получили тяжелые травмы. Водитель был пьян.

https://ria.ru/20240917/dtp-1973180052.html

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благовещенск

амурская область

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благовещенск, происшествия, амурская область