https://ria.ru/20240918/vmf-1973334220.html

Стало известно, чем займется совет по развитию ВМФ

Стало известно, чем займется совет по развитию ВМФ - РИА Новости, 18.09.2024

Стало известно, чем займется совет по развитию ВМФ

Совет по стратегическому по развитию Военно-морского флота России будет готовить проекты решений президента или кабмина по укреплению обороноспособности РФ в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:30

2024-09-18T10:30

2024-09-18T10:30

россия

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Совет по стратегическому по развитию Военно-морского флота России будет готовить проекты решений президента или кабмина по укреплению обороноспособности РФ в Мировом океане, сообщили журналистам в аппарате помощника президента РФ Николая Патрушева. Патрушев, который также занимает пост председателя Морской коллегии, утвердил состав и положения советов Морской коллегии. "Согласно утвержденному положению, на Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота возлагаются функции анализа состояния и тенденций стратегического развития Военно-морского флота, прогнозирования, выявления и оценки угроз", - говорится в сообщении. Отмечается, что также члены совета займутся подготовкой предложений и рекомендаций Морской коллегии по вопросам, связанным со стратегическим развитием ВМФ, включая вопросы проведения эффективной военно-технической политики, обеспечения координации деятельности органов государственной власти и организаций при решении задач стратегического развития флота. "Совету вменено в обязанность осуществлять подготовку проектов решений президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации в Мировом океане", - уточнили в аппарате.

https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html

https://ria.ru/20240727/patrushev-1962360768.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николай патрушев, безопасность