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Стало известно, чем займется совет по развитию ВМФ - РИА Новости, 18.09.2024
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10:30 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vmf-1973334220.html
Стало известно, чем займется совет по развитию ВМФ
Стало известно, чем займется совет по развитию ВМФ - РИА Новости, 18.09.2024
Стало известно, чем займется совет по развитию ВМФ
Совет по стратегическому по развитию Военно-морского флота России будет готовить проекты решений президента или кабмина по укреплению обороноспособности РФ в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:30
2024-09-18T10:30
россия
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Совет по стратегическому по развитию Военно-морского флота России будет готовить проекты решений президента или кабмина по укреплению обороноспособности РФ в Мировом океане, сообщили журналистам в аппарате помощника президента РФ Николая Патрушева. Патрушев, который также занимает пост председателя Морской коллегии, утвердил состав и положения советов Морской коллегии. "Согласно утвержденному положению, на Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота возлагаются функции анализа состояния и тенденций стратегического развития Военно-морского флота, прогнозирования, выявления и оценки угроз", - говорится в сообщении. Отмечается, что также члены совета займутся подготовкой предложений и рекомендаций Морской коллегии по вопросам, связанным со стратегическим развитием ВМФ, включая вопросы проведения эффективной военно-технической политики, обеспечения координации деятельности органов государственной власти и организаций при решении задач стратегического развития флота. "Совету вменено в обязанность осуществлять подготовку проектов решений президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации в Мировом океане", - уточнили в аппарате.
https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html
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россия, николай патрушев, безопасность
Россия, Николай Патрушев, Безопасность
Стало известно, чем займется совет по развитию ВМФ

Совет по развитию ВМФ будет готовить проекты по укреплению обороноспособности

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Совет по стратегическому по развитию Военно-морского флота России будет готовить проекты решений президента или кабмина по укреплению обороноспособности РФ в Мировом океане, сообщили журналистам в аппарате помощника президента РФ Николая Патрушева.
Патрушев, который также занимает пост председателя Морской коллегии, утвердил состав и положения советов Морской коллегии.
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"Согласно утвержденному положению, на Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота возлагаются функции анализа состояния и тенденций стратегического развития Военно-морского флота, прогнозирования, выявления и оценки угроз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также члены совета займутся подготовкой предложений и рекомендаций Морской коллегии по вопросам, связанным со стратегическим развитием ВМФ, включая вопросы проведения эффективной военно-технической политики, обеспечения координации деятельности органов государственной власти и организаций при решении задач стратегического развития флота.
"Совету вменено в обязанность осуществлять подготовку проектов решений президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации в Мировом океане", - уточнили в аппарате.
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