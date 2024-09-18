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Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Нипах в Индии - РИА Новости, 18.09.2024
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15:54 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/virus-1973438635.html
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Нипах в Индии
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Нипах в Индии - РИА Новости, 18.09.2024
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Нипах в Индии
Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Нипах в Индии, проводится непрерывный... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:54
2024-09-18T15:54
здоровье - общество
индия
керала
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Нипах в Индии, проводится непрерывный мониторинг, чтобы исключить возможные риски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что власти индийского штата Керала наблюдают за состоянием 175 человек, контактировавших со скончавшимся от вируса Нипах мужчиной. "Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Нипах в Индии. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков", - говорится в сообщении. В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пояснили в ведомстве. Для купирования риска завоза заболевания на территорию РФ научной организацией Роспотребнадзора разработана диагностическая тест-система на вирус Нипах, отметили в пресс-службе. Для профилактики Роспотребнадзор рекомендует избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептические средства, не забывать перед употреблением мыть фрукты и овощи, избегать питьевой воды из непроверенных источников. В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль немедленно обратится к врачу, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html
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здоровье - общество, индия, керала, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Индия, Керала, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Нипах в Индии

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о ситуации в Индии из-за вируса Нипах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Нипах в Индии, проводится непрерывный мониторинг, чтобы исключить возможные риски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что власти индийского штата Керала наблюдают за состоянием 175 человек, контактировавших со скончавшимся от вируса Нипах мужчиной.
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"Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Нипах в Индии. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков", - говорится в сообщении.
В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пояснили в ведомстве. Для купирования риска завоза заболевания на территорию РФ научной организацией Роспотребнадзора разработана диагностическая тест-система на вирус Нипах, отметили в пресс-службе.
Для профилактики Роспотребнадзор рекомендует избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептические средства, не забывать перед употреблением мыть фрукты и овощи, избегать питьевой воды из непроверенных источников.
В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль немедленно обратится к врачу, добавили в ведомстве.
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