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В Венгрии наступил критический этап наводнения, сообщил Орбан - РИА Новости, 18.09.2024
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21:48 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vengriya-1973519372.html
В Венгрии наступил критический этап наводнения, сообщил Орбан
В Венгрии наступил критический этап наводнения, сообщил Орбан - РИА Новости, 18.09.2024
В Венгрии наступил критический этап наводнения, сообщил Орбан
В Венгрии наступил критический этап наводнения, самый высокий уровень паводковой волны был достигнут в среду, пик уровня воды в Дунае ожидается в четверг, в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:48
2024-09-18T21:48
в мире
будапешт
дунай (река)
венгрия
виктор орбан
происшествия
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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. В Венгрии наступил критический этап наводнения, самый высокий уровень паводковой волны был достигнут в среду, пик уровня воды в Дунае ожидается в четверг, в Будапеште максимальная высота реки предполагается в субботу, а к четвергу следующей недели пик наводнения уже должен покинуть венгерскую территорию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Вчера вечером и сегодня на рассвете в Венгрию пришел наивысший ожидаемый уровень паводковой волны... Этот период будет самым сложным с точки зрения защиты от наводнения и продлится около семи-восьми дней с сегодняшнего дня. Мы ожидаем, что самый высокий уровень воды покинет южную границу Венгрии в следующий четверг", - сказал Орбан на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1. По его словам, максимального уровня вода в Дунае достигнет в четверг, при этом ожидается, что пик будет ниже, чем в 2013 году. "В Будапеште мы ожидаем пика в субботу днем ​​или вечером. Вода будет высотой 846 сантиметров, а самый высокий уровень воды в Будапеште был зарегистрирован в 2013 году и составил 891 сантиметр, то есть сейчас он будет на 40-50 сантиметров ниже", - отметил венгерский премьер. Орбан сообщил, что всего в операциях по защите от наводнения задействованы 4392 человека из службы управления водными ресурсами, армии, экстренных служб, полиции, а также в том числе 117 заключенных из исправительных учреждений. Одним из "трудных" мест он назвал Остров Маргит на Дунае в центре Будапешта, где нет жилых домов, однако в гостиницах поселились, в том числе, гости олимпиады по шахматам, которая проходит в венгерской столице в эти дни. Орбан выразил надежду, что их не придется выселять, а также что мощный напор воды выдержит линия городского метро, проходящая под рекой. По прогнозам Национального управления водных ресурсов, к выходным уровень Дуная в Будапеште поднимется до восьми метров при обычном уровне реки около 3,5 метра. Ранее в июне в результате паводков уровень Дуная в Будапеште поднимался до 670 сантиметров, таким образом немного затоплены оказались нижние набережные в центре города, высота которых 6,5 метра. До такого же уровня Дунай в Будапеште поднимался в конце декабря 2023 года.
https://ria.ru/20240916/evropa-1972955762.html
https://ria.ru/20240915/polsha-1972766425.html
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в мире, будапешт, дунай (река), венгрия, виктор орбан, происшествия
В мире, Будапешт, Дунай (река), Венгрия, Виктор Орбан, Происшествия
В Венгрии наступил критический этап наводнения, сообщил Орбан

Орбан: в Венгрии наступил критический этап наводнения, он продлится неделю

© AP Photo / KG PSPЗатопленная территория возле реки
Затопленная территория возле реки - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / KG PSP
Затопленная территория возле реки . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. В Венгрии наступил критический этап наводнения, самый высокий уровень паводковой волны был достигнут в среду, пик уровня воды в Дунае ожидается в четверг, в Будапеште максимальная высота реки предполагается в субботу, а к четвергу следующей недели пик наводнения уже должен покинуть венгерскую территорию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Вчера вечером и сегодня на рассвете в Венгрию пришел наивысший ожидаемый уровень паводковой волны... Этот период будет самым сложным с точки зрения защиты от наводнения и продлится около семи-восьми дней с сегодняшнего дня. Мы ожидаем, что самый высокий уровень воды покинет южную границу Венгрии в следующий четверг", - сказал Орбан на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
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По его словам, максимального уровня вода в Дунае достигнет в четверг, при этом ожидается, что пик будет ниже, чем в 2013 году.
"В Будапеште мы ожидаем пика в субботу днем ​​или вечером. Вода будет высотой 846 сантиметров, а самый высокий уровень воды в Будапеште был зарегистрирован в 2013 году и составил 891 сантиметр, то есть сейчас он будет на 40-50 сантиметров ниже", - отметил венгерский премьер.
Орбан сообщил, что всего в операциях по защите от наводнения задействованы 4392 человека из службы управления водными ресурсами, армии, экстренных служб, полиции, а также в том числе 117 заключенных из исправительных учреждений.
Одним из "трудных" мест он назвал Остров Маргит на Дунае в центре Будапешта, где нет жилых домов, однако в гостиницах поселились, в том числе, гости олимпиады по шахматам, которая проходит в венгерской столице в эти дни. Орбан выразил надежду, что их не придется выселять, а также что мощный напор воды выдержит линия городского метро, проходящая под рекой.
По прогнозам Национального управления водных ресурсов, к выходным уровень Дуная в Будапеште поднимется до восьми метров при обычном уровне реки около 3,5 метра. Ранее в июне в результате паводков уровень Дуная в Будапеште поднимался до 670 сантиметров, таким образом немного затоплены оказались нижние набережные в центре города, высота которых 6,5 метра. До такого же уровня Дунай в Будапеште поднимался в конце декабря 2023 года.
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