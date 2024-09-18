https://ria.ru/20240918/vengriya-1973415668.html
В Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане
В Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
В Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане
Венгерская партия "Наша Родина" созвала парламентскую комиссию по международной безопасности для выяснения роли Венгрии в событиях в Ливане, заявил депутат от... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:51
2024-09-18T14:51
2024-09-18T16:33
в мире
венгрия
ливан
будапешт
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973216301_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_41ce1057255d6c18462cbd1bce87ee00.jpg
БУДАПЕШТ, 18 сен — РИА Новости. Венгерская партия "Наша Родина" созвала парламентскую комиссию по международной безопасности для выяснения роли Венгрии в событиях в Ливане, заявил депутат от политсилы Элед Новак. "Мы инициируем созыв заседания комиссии парламента по национальной безопасности и призываем антитеррористический центр и полицию обыскать дом и объявить (подозреваемых) в международный розыск, чтобы как можно скорее найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма", — сказал он. "Наша Родина" пошла на этот шаг после того, как тайваньская компания Gold Apollo, устройства под маркой которой взорвались в Ливане, указала на зарегистрированную в Будапеште фирму BAC Consulting Kft. как на производителя этой партии пейджеров.Новак назвал целью разбирательств выяснение, "принимала ли Венгрия участие в акте международного терроризма через партнера Моссада или фирму прикрытия".Как заявили РИА Новости в кабмине Венгрии, компания, упомянутая в сообщениях о теракте в Ливане, частная, никогда не получала заказов правительства и не просила у него никаких разрешений.При этом, как передал корреспондент агентства, офис фирмы BAC Consulting Kft. пустует, а жильцы дома, где расположена компания, утверждают, что никогда не видели в здании ее сотрудников.Позже появился комментарий самой организации."Мы никогда не занимались производством пейджеров, компания консультирует бизнес. Абсолютно не понимаю, в чем дело", — заявил РИА Новости представитель BAC Consulting Kft., попросивший не называть его имени. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее, "Хезболла" пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезболлой". По информации агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html
https://ria.ru/20240917/livan-1973251632.html
https://ria.ru/20240918/livan-1973375127.html
венгрия
ливан
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973216301_102:0:999:673_1920x0_80_0_0_7ae8c96b6de7900c6d29e981a5a56dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, ливан, будапешт, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Венгрия, Ливан, Будапешт, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане
В Будапеште созвали комиссию из-за участия венгерской фирмы в теракте в Ливане
БУДАПЕШТ, 18 сен — РИА Новости. Венгерская партия "Наша Родина" созвала парламентскую комиссию по международной безопасности для выяснения роли Венгрии в событиях в Ливане, заявил депутат от политсилы Элед Новак.
«
"Мы инициируем созыв заседания комиссии парламента по национальной безопасности и призываем антитеррористический центр и полицию обыскать дом и объявить (подозреваемых) в международный розыск, чтобы как можно скорее найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма", — сказал он.
"Наша Родина" пошла на этот шаг после того, как тайваньская компания Gold Apollo, устройства под маркой которой взорвались в Ливане, указала на зарегистрированную в Будапеште фирму BAC Consulting Kft. как на производителя этой партии пейджеров.
Новак назвал целью разбирательств выяснение, "принимала ли Венгрия участие в акте международного терроризма через партнера Моссада или фирму прикрытия".
Как заявили РИА Новости в кабмине Венгрии, компания, упомянутая в сообщениях о теракте в Ливане, частная, никогда не получала заказов правительства и не просила у него никаких разрешений.
При этом, как передал корреспондент агентства, офис фирмы BAC Consulting Kft. пустует, а жильцы дома, где расположена компания, утверждают, что никогда не видели в здании ее сотрудников.
Позже появился комментарий самой организации.
«
"Мы никогда не занимались производством пейджеров, компания консультирует бизнес. Абсолютно не понимаю, в чем дело", — заявил РИА Новости представитель BAC Consulting Kft., попросивший не называть его имени.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее, "Хезболла" пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезболлой". По информации агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.
Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.