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Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака - РИА Новости, 18.09.2024
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02:47 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vaktsina-1973304433.html
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака - РИА Новости, 18.09.2024
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака
Доклинические исследования вакцины от рака идут планово, решается вопрос о выделении дополнительного финансирования на оборудование для производства препарата,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T02:47
2024-09-18T02:47
михаил мурашко
общество
александр гинцбург
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины от рака идут планово, решается вопрос о выделении дополнительного финансирования на оборудование для производства препарата, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Там все идёт планово, проводятся доклинические исследования. Сейчас решается вопрос по выделению дополнительного финансирования для закупки оборудования для производства", - сказал Мурашко. Он отметил, что клинические исследования для данной вакцины проводить не нужно, так как она относится к биомедицинским клеточным продуктам - после завершения доклинических испытаний и налаживания производства её начнут получать пациенты. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
https://ria.ru/20240909/independent-1971554714.html
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михаил мурашко, общество, александр гинцбург
Михаил Мурашко, Общество, Александр Гинцбург
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака

Мурашко: доклинические исследования вакцины от рака идут по плану

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины от рака идут планово, решается вопрос о выделении дополнительного финансирования на оборудование для производства препарата, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Там все идёт планово, проводятся доклинические исследования. Сейчас решается вопрос по выделению дополнительного финансирования для закупки оборудования для производства", - сказал Мурашко.
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Он отметил, что клинические исследования для данной вакцины проводить не нужно, так как она относится к биомедицинским клеточным продуктам - после завершения доклинических испытаний и налаживания производства её начнут получать пациенты.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
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