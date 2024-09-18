https://ria.ru/20240918/upts-1973522027.html

Сербский епископ сравнил Зеленского с древнеримскими гонителями христиан

Сербский епископ сравнил Зеленского с древнеримскими гонителями христиан - РИА Новости, 19.09.2024

Сербский епископ сравнил Зеленского с древнеримскими гонителями христиан

Власти в Киеве во главе с Владимиром Зеленским запретом на деятельность канонической УПЦ на Украине превзошли гонения на христианскую Церковь времен римских... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-18T22:16

2024-09-18T22:16

2024-09-19T00:08

религия

украина

киев

белград (город)

владимир зеленский

патриарх сербский порфирий

эмир кустурица

сербская православная церковь

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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Власти в Киеве во главе с Владимиром Зеленским запретом на деятельность канонической УПЦ на Украине превзошли гонения на христианскую Церковь времен римских императоров Нерона и Диоклетиана, заявил епископ Бачский Сербской православной церкви Ириней (Булович). Патриарх Сербский Порфирий в среду вечером открыл в Белграде премьеру документального фильма "Люди Христовы. Наше время", посвященного гонениям на Украинскую православную церковь со стороны киевских властей. Он прибыл на премьеру в сопровождении епископа Иринея Бачского и перед началом показа благословил собравшихся. "Его святейшество патриарх и я знаем многих людей в УПЦ, начиная с митрополита Онуфрия, (перечисление духовенства - ред.)... никакие силы зла и этот несчастный, который изображает главу государства или к сожалению, уже бывшего государства, у которого нет никакой веры, в чем я убежден, ни иудейской, ни христианской, ни исламской, который устроил то, чего не сделали ни гонители, мучители, преступники в истории начиная с Нерона и Диоклетиана, никто никогда не пытался запретить Церковь как таковую, а он это сделал", - заявил владыка Ириней собравшимся и подчеркнул, что запрет УПЦ со стороны властей в Киеве осудил и Ватикан, а патриарх Константинопольский Варфоломей пока не отреагировал. Режиссер и сценарист картины - Йован Маркович, одним из героев ленты стал известный режиссер Эмир Кустурица, который в среду пришел на премьеру. Герои фильма и соавторы также - православный священник, философ и поэт Марио Сельвини из Генуи, епископ Сербской православной церкви Ириней Бачский, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович, и продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш. О происходящем давлении на каноническую УПЦ и ее верующих на Украине в документальной ленте и на презентации лично из первых рук рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html

https://ria.ru/20240824/patriarh-1968270597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, белград (город), владимир зеленский, патриарх сербский порфирий, эмир кустурица, сербская православная церковь, украинская православная церковь, кембриджский университет, ситуация вокруг упц