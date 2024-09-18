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Сербский епископ сравнил Зеленского с древнеримскими гонителями христиан - РИА Новости, 19.09.2024
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Религия
 
22:16 18.09.2024 (обновлено: 00:08 19.09.2024)
https://ria.ru/20240918/upts-1973522027.html
Сербский епископ сравнил Зеленского с древнеримскими гонителями христиан
Сербский епископ сравнил Зеленского с древнеримскими гонителями христиан - РИА Новости, 19.09.2024
Сербский епископ сравнил Зеленского с древнеримскими гонителями христиан
Власти в Киеве во главе с Владимиром Зеленским запретом на деятельность канонической УПЦ на Украине превзошли гонения на христианскую Церковь времен римских... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-18T22:16
2024-09-19T00:08
религия
украина
киев
белград (город)
владимир зеленский
патриарх сербский порфирий
эмир кустурица
сербская православная церковь
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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Власти в Киеве во главе с Владимиром Зеленским запретом на деятельность канонической УПЦ на Украине превзошли гонения на христианскую Церковь времен римских императоров Нерона и Диоклетиана, заявил епископ Бачский Сербской православной церкви Ириней (Булович). Патриарх Сербский Порфирий в среду вечером открыл в Белграде премьеру документального фильма "Люди Христовы. Наше время", посвященного гонениям на Украинскую православную церковь со стороны киевских властей. Он прибыл на премьеру в сопровождении епископа Иринея Бачского и перед началом показа благословил собравшихся. "Его святейшество патриарх и я знаем многих людей в УПЦ, начиная с митрополита Онуфрия, (перечисление духовенства - ред.)... никакие силы зла и этот несчастный, который изображает главу государства или к сожалению, уже бывшего государства, у которого нет никакой веры, в чем я убежден, ни иудейской, ни христианской, ни исламской, который устроил то, чего не сделали ни гонители, мучители, преступники в истории начиная с Нерона и Диоклетиана, никто никогда не пытался запретить Церковь как таковую, а он это сделал", - заявил владыка Ириней собравшимся и подчеркнул, что запрет УПЦ со стороны властей в Киеве осудил и Ватикан, а патриарх Константинопольский Варфоломей пока не отреагировал. Режиссер и сценарист картины - Йован Маркович, одним из героев ленты стал известный режиссер Эмир Кустурица, который в среду пришел на премьеру. Герои фильма и соавторы также - православный священник, философ и поэт Марио Сельвини из Генуи, епископ Сербской православной церкви Ириней Бачский, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович, и продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш. О происходящем давлении на каноническую УПЦ и ее верующих на Украине в документальной ленте и на презентации лично из первых рук рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html
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украина, киев, белград (город), владимир зеленский, патриарх сербский порфирий, эмир кустурица, сербская православная церковь, украинская православная церковь, кембриджский университет, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Белград (город), Владимир Зеленский, Патриарх Сербский Порфирий, Эмир Кустурица, Сербская православная церковь, Украинская православная церковь, Кембриджский университет, Ситуация вокруг УПЦ
Сербский епископ сравнил Зеленского с древнеримскими гонителями христиан

Епископ СПЦ: Зеленский запретом УПЦ превзошел гонения на Церковь в Древнем Риме

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Власти в Киеве во главе с Владимиром Зеленским запретом на деятельность канонической УПЦ на Украине превзошли гонения на христианскую Церковь времен римских императоров Нерона и Диоклетиана, заявил епископ Бачский Сербской православной церкви Ириней (Булович).
Патриарх Сербский Порфирий в среду вечером открыл в Белграде премьеру документального фильма "Люди Христовы. Наше время", посвященного гонениям на Украинскую православную церковь со стороны киевских властей. Он прибыл на премьеру в сопровождении епископа Иринея Бачского и перед началом показа благословил собравшихся.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Патриарх Сербский назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить УПЦ
20 июля, 21:52
«
"Его святейшество патриарх и я знаем многих людей в УПЦ, начиная с митрополита Онуфрия, (перечисление духовенства - ред.)... никакие силы зла и этот несчастный, который изображает главу государства или к сожалению, уже бывшего государства, у которого нет никакой веры, в чем я убежден, ни иудейской, ни христианской, ни исламской, который устроил то, чего не сделали ни гонители, мучители, преступники в истории начиная с Нерона и Диоклетиана, никто никогда не пытался запретить Церковь как таковую, а он это сделал", - заявил владыка Ириней собравшимся и подчеркнул, что запрет УПЦ со стороны властей в Киеве осудил и Ватикан, а патриарх Константинопольский Варфоломей пока не отреагировал.
Режиссер и сценарист картины - Йован Маркович, одним из героев ленты стал известный режиссер Эмир Кустурица, который в среду пришел на премьеру. Герои фильма и соавторы также - православный священник, философ и поэт Марио Сельвини из Генуи, епископ Сербской православной церкви Ириней Бачский, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович, и продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш.
О происходящем давлении на каноническую УПЦ и ее верующих на Украине в документальной ленте и на презентации лично из первых рук рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Патриарх Сербский Порфирий - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Патриарх Сербский Порфирий выразил решительную поддержку УПЦ
24 августа, 19:22
 
РелигияУкраинаКиевБелград (город)Владимир ЗеленскийПатриарх Сербский ПорфирийЭмир КустурицаСербская православная церковьУкраинская православная церковьКембриджский университетСитуация вокруг УПЦ
 
 
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