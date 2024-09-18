Сербский епископ сравнил Зеленского с древнеримскими гонителями христиан
Епископ СПЦ: Зеленский запретом УПЦ превзошел гонения на Церковь в Древнем Риме
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Власти в Киеве во главе с Владимиром Зеленским запретом на деятельность канонической УПЦ на Украине превзошли гонения на христианскую Церковь времен римских императоров Нерона и Диоклетиана, заявил епископ Бачский Сербской православной церкви Ириней (Булович).
Патриарх Сербский Порфирий в среду вечером открыл в Белграде премьеру документального фильма "Люди Христовы. Наше время", посвященного гонениям на Украинскую православную церковь со стороны киевских властей. Он прибыл на премьеру в сопровождении епископа Иринея Бачского и перед началом показа благословил собравшихся.
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"Его святейшество патриарх и я знаем многих людей в УПЦ, начиная с митрополита Онуфрия, (перечисление духовенства - ред.)... никакие силы зла и этот несчастный, который изображает главу государства или к сожалению, уже бывшего государства, у которого нет никакой веры, в чем я убежден, ни иудейской, ни христианской, ни исламской, который устроил то, чего не сделали ни гонители, мучители, преступники в истории начиная с Нерона и Диоклетиана, никто никогда не пытался запретить Церковь как таковую, а он это сделал", - заявил владыка Ириней собравшимся и подчеркнул, что запрет УПЦ со стороны властей в Киеве осудил и Ватикан, а патриарх Константинопольский Варфоломей пока не отреагировал.
Режиссер и сценарист картины - Йован Маркович, одним из героев ленты стал известный режиссер Эмир Кустурица, который в среду пришел на премьеру. Герои фильма и соавторы также - православный священник, философ и поэт Марио Сельвини из Генуи, епископ Сербской православной церкви Ириней Бачский, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович, и продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш.
О происходящем давлении на каноническую УПЦ и ее верующих на Украине в документальной ленте и на презентации лично из первых рук рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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24 августа, 19:22