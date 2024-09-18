https://ria.ru/20240918/upts-1973521849.html

Патриарх Сербский открыл премьеру фильма о гонениях на УПЦ на Украине

Патриарх Сербский открыл премьеру фильма о гонениях на УПЦ на Украине - РИА Новости, 18.09.2024

Патриарх Сербский открыл премьеру фильма о гонениях на УПЦ на Украине

Патриарх Сербский Порфирий открыл в Белграде премьеру документального фильм "Люди Христовы. Наше время", посвященного гонениям на Украинскую православную... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:19

2024-09-18T22:19

2024-09-18T22:25

украина

сербия

генуя

патриарх сербский порфирий

эмир кустурица

сербская православная церковь

кембриджский университет

религия

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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий открыл в Белграде премьеру документального фильм "Люди Христовы. Наше время", посвященного гонениям на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима, передает корреспондент РИА Новости. Премьерный показ состоялся вечером в среду здании "Югославской кинотеки". Патриарх Сербский прибыл на премьеру в сопровождении епископа Иринея Бачского. Перед началом показала главный редактор Sputnik в Сербии Любинка Милинчич попросила его обратиться к собравшимся. "Благослови Господь всех, кто приложил усилия, чтобы этот фильм увидел мир, всех кто внес свой вклад, участвовал в создании этого фильма и всех людей доброй воли", - заявил предстоятель Сербской православной церкви и благословил присутствующих. Режиссер и сценарист картины - Йован Маркович, одним из героев ленты стал известный режиссер Эмир Кустурица, который в среду пришел на премьеру. Герои фильма и соавторы также - православный священник, философ и поэт Марио Сельвини из Генуи, епископ Сербской православной церкви Ириней Бачский, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович, и продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш. О происходящем давлении на каноническую УПЦ и ее верующих на Украине в документальной ленте из первых рук рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973437509.html

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971226638.html

украина

сербия

генуя

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Премьера документального фильма "Люди Христовы. Наше время" Патриарх Сербский открыл в Белграде премьеру документального фильма "Люди Христовы. Наше время", посвященного гонениям на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима, передает корреспондент РИА Новости. Одним из героев ленты стал известный режиссер Эмир Кустурица, он пришел на премьеру, которая состоялась в здании "Югославской кинотеки". О происходящем давлении на каноническую УПЦ и ее верующих на Украине в документальной ленте рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева. 2024-09-18T22:19 true PT0M33S

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украина, сербия, генуя, патриарх сербский порфирий, эмир кустурица, сербская православная церковь, кембриджский университет