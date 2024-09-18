https://ria.ru/20240918/ukraina-1973531255.html

В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.09.2024

В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:53

2024-09-18T23:53

2024-09-18T23:53

специальная военная операция на украине

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хмельницкий (город)

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 20.45 мск, в Николаевской - в 21.07, в Кировоградской – в 21.41, в Винницкой – в 22.33, в Одесской – в 22.41, в Черкасской – 22.42, в Хмельницкой – в 23.22, в Черновицкой – в 23.22, в Харьковской – в 23.29, в Полтавской – в 23.30, в Днепропетровской – в 23.31. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240918/vsu-1973529240.html

хмельницкий (город)

черновицкая область

украина

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в мире, хмельницкий (город), черновицкая область, украина, вооруженные силы рф