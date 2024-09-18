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В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.09.2024
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:53
2024-09-18T23:53
2024-09-18T23:53
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 20.45 мск, в Николаевской - в 21.07, в Кировоградской – в 21.41, в Винницкой – в 22.33, в Одесской – в 22.41, в Черкасской – 22.42, в Хмельницкой – в 23.22, в Черновицкой – в 23.22, в Харьковской – в 23.29, в Полтавской – в 23.30, в Днепропетровской – в 23.31. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240918/vsu-1973529240.html
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в мире, хмельницкий (город), черновицкая область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Черновицкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в 11 областях