https://ria.ru/20240918/ukraina-1973526073.html

Сумы частично остались без света после взрыва

Сумы частично остались без света после взрыва - РИА Новости, 18.09.2024

Сумы частично остались без света после взрыва

Город Сумы на севере Украины частично обесточен после взрыва, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:06

2024-09-18T23:06

2024-09-18T23:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Город Сумы на севере Украины частично обесточен после взрыва, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее "Общественное" сообщил об очередном взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги. "После взрывов в части Сум исчезло электроснабжение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240918/sumy-1973449806.html

https://ria.ru/20240918/sumy-1973317322.html

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в мире, сумы, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины