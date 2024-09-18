https://ria.ru/20240918/ukraina-1973490952.html

Экс-глава "Укрэнерго" заявил о неизбежности дефицита электроэнергии зимой

Экс-глава "Укрэнерго" заявил о неизбежности дефицита электроэнергии зимой - РИА Новости, 18.09.2024

Экс-глава "Укрэнерго" заявил о неизбежности дефицита электроэнергии зимой

Украине не удастся избежать дефицита электроэнергии этой зимой, даже если не будет новых обстрелов, заявил в среду экс-глава украинской национальной... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:45

2024-09-18T18:45

2024-09-18T18:45

украина

укрэнерго

в мире

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украине не удастся избежать дефицита электроэнергии этой зимой, даже если не будет новых обстрелов, заявил в среду экс-глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "У нас нет проблем с магистральной сетью "Укрэнерго", у нас есть проблема с генерацией. И то, что мы, очевидно, с такими темпами разворачивания децентрализованной генерации не будем иметь на эту зиму какой-то ощутимой поддержки новых электростанций. Власти будут рассчитывать на восстановление того, что было разбомблено. Это создаст определенные проблемы с прохождением зимы. Не говорю, что это будет катастрофа, но, очевидно, что в холодные дни не будет чем перекрыть дефицит", - сказал Кудрицкий на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Политнавигатор", Он подчеркнул, что даже при условии, что не будет новых обстрелов, при достаточном количестве импортируемой электроэнергии и выполненном плане по восстановлении поврежденных энергообъектов, не будет достаточной генерации, чтобы покрыть дефицит. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html

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украина, укрэнерго, в мире