https://ria.ru/20240918/ukraina-1973481567.html
"Скажите Путину". В США выступили с новым планом по Украине
"Скажите Путину". В США выступили с новым планом по Украине - РИА Новости, 18.09.2024
"Скажите Путину". В США выступили с новым планом по Украине
Владимиру Зеленскому следует провести всеобщие выборы на Украине и возобновить переговоры с Россией, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:00
2024-09-18T18:00
2024-09-18T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972366877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_355dc7331a4af08c435a45b37fa19d27.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует провести всеобщие выборы на Украине и возобновить переговоры с Россией, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я полагаю, что он должен организовать выборы <…> по всей Украине и позволить создать новое правительство, которое впервые за долгое время станет легитимным, затем отменить военное положение. А дальше скажите Путину, что вы хотите поговорить", — предложил он.По мнение отставного военного, таким образом Киев удержит контроль по крайней мере над частью территорий, возможно, включая Одессу. Уилкерсон также добавил, что необходимо провозгласить нейтралитет для урегулирования конфликта.В сентябре на ВЭФ Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973424493.html
https://ria.ru/20240918/rakety-1973451439.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972366877_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5bd229fc845de1f8cee5fb6792d81997.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы США
"Скажите Путину". В США выступили с новым планом по Украине
Уилкерсон: Зеленский должен провести выборы и начать переговоры с Путиным