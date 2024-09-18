https://ria.ru/20240918/ukraina-1973463947.html

Киев выдал пуск ракеты ПВО за российский обстрел, заявили в Харьковской ВГА

Киев выдал пуск ракеты ПВО за российский обстрел, заявили в Харьковской ВГА - РИА Новости, 18.09.2024

Киев выдал пуск ракеты ПВО за российский обстрел, заявили в Харьковской ВГА

Украинские власти выдали падение собственной ракеты в парке Харькова за обстрел со стороны России, сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:01

2024-09-18T17:01

2024-09-18T18:35

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские власти выдали падение собственной ракеты в парке Харькова за обстрел со стороны России, сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.По его данным, 31 августа украинские силы ПВО ошибочно запустили зенитную ракету, которая упала в районе парка Юрьева."Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных сил Российской Федерации. Ночью сотрудниками жилищно-коммунальных услуг была закрыта центральная часть парка для ликвидации последствий удара, в ходе чего спешно убирали следы от поражающих элементов украинской зенитной ракеты на детских площадках, чтобы потом объявить виновными российскую сторону в гибели гражданских лиц", — сообщил Лисняк.По его словам, украинская сторона сама себя выдала, показав в местном СМИ видео места прилета ракеты — не парк, а станцию метро имени Масельского, где удар нанесли по военному объекту ВСУ.

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