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Киев выдал пуск ракеты ПВО за российский обстрел, заявили в Харьковской ВГА
Киев выдал пуск ракеты ПВО за российский обстрел, заявили в Харьковской ВГА - РИА Новости, 18.09.2024
Киев выдал пуск ракеты ПВО за российский обстрел, заявили в Харьковской ВГА
Украинские власти выдали падение собственной ракеты в парке Харькова за обстрел со стороны России, сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:01
2024-09-18T17:01
2024-09-18T18:35
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские власти выдали падение собственной ракеты в парке Харькова за обстрел со стороны России, сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.По его данным, 31 августа украинские силы ПВО ошибочно запустили зенитную ракету, которая упала в районе парка Юрьева."Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных сил Российской Федерации. Ночью сотрудниками жилищно-коммунальных услуг была закрыта центральная часть парка для ликвидации последствий удара, в ходе чего спешно убирали следы от поражающих элементов украинской зенитной ракеты на детских площадках, чтобы потом объявить виновными российскую сторону в гибели гражданских лиц", — сообщил Лисняк.По его словам, украинская сторона сама себя выдала, показав в местном СМИ видео места прилета ракеты — не парк, а станцию метро имени Масельского, где удар нанесли по военному объекту ВСУ.
https://ria.ru/20240905/vsu-1970855760.html
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Киев выдал пуск ракеты ПВО за российский обстрел, заявили в Харьковской ВГА
Лисняк: Украина обвинила Россию в обстреле парка, по которому сама ударила