https://ria.ru/20240918/ukraina-1973446762.html
Жителям украинского поселка Золочева отказывают в лечении
Жителям украинского поселка Золочева отказывают в лечении - РИА Новости, 18.09.2024
Жителям украинского поселка Золочева отказывают в лечении
Жителям поселка Золочев в Харьковской области отказывают в лечении в местной больнице, врачи уделяют внимание исключительно военным ВСУ, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:09
2024-09-18T16:09
2024-09-18T16:09
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жителям поселка Золочев в Харьковской области отказывают в лечении в местной больнице, врачи уделяют внимание исключительно военным ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк. По его информации, раненных на территории Харьковской области военных ВСУ доставляют в районную больницу Золочева, а оттуда отправляют в госпиталь в Харьков. "В указанном медицинском учреждении находятся гражданские лица, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, а администрация больницы уделяет внимание исключительно военным, что вынуждает мирных граждан долгий промежуток времени оставаться без оказания медицинских услуг", - сообщил Лисняк. Он отметил, что из-за несвоевременного оказания медпомощи некоторые больные мирные жители скончались.
https://ria.ru/20240905/evakuatsiya-1970868172.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины
Жителям украинского поселка Золочева отказывают в лечении
Жителям поселка Золочев отказывают в лечении, больница помогает лишь военным ВСУ