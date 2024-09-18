https://ria.ru/20240918/ukraina-1973446762.html

Жителям украинского поселка Золочева отказывают в лечении

Жителям украинского поселка Золочева отказывают в лечении - РИА Новости, 18.09.2024

Жителям украинского поселка Золочева отказывают в лечении

Жителям поселка Золочев в Харьковской области отказывают в лечении в местной больнице, врачи уделяют внимание исключительно военным ВСУ, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:09

2024-09-18T16:09

2024-09-18T16:09

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жителям поселка Золочев в Харьковской области отказывают в лечении в местной больнице, врачи уделяют внимание исключительно военным ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк. По его информации, раненных на территории Харьковской области военных ВСУ доставляют в районную больницу Золочева, а оттуда отправляют в госпиталь в Харьков. "В указанном медицинском учреждении находятся гражданские лица, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, а администрация больницы уделяет внимание исключительно военным, что вынуждает мирных граждан долгий промежуток времени оставаться без оказания медицинских услуг", - сообщил Лисняк. Он отметил, что из-за несвоевременного оказания медпомощи некоторые больные мирные жители скончались.

https://ria.ru/20240905/evakuatsiya-1970868172.html

https://ria.ru/20240918/golod-1973431046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, здоровье - общество, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины