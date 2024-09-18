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На Украине уволили главного инспектора Минобороны - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973406750.html
На Украине уволили главного инспектора Минобороны
На Украине уволили главного инспектора Минобороны - РИА Новости, 18.09.2024
На Украине уволили главного инспектора Минобороны
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что по требованию главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского после доклада о катастрофической... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:32
2024-09-18T14:32
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украина
александр сырский
игорь воронченко
вооруженные силы украины
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что по требованию главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского после доклада о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ с должности главного инспектора минобороны Украины уволен Игорь Воронченко. "По требованию Сырского Умеров (министр обороны Украины - ред.) вчера уволил главного инспектора министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Откровенный и подробный доклад Воронченко поразил всех и вызвал нешуточный гнев у Сырского", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, главная инспекция минобороны была "последним форпостом", предоставлявшим экспертизу по поводу того, что действительно происходит в ВСУ, а также сопровождала аудит использования западной техники и вооружения. "Это знаковый момент, свидетельствующий об отсутствии министра обороны, способного осуществлять контроль, а система катастрофически отторгает правду. Это о преступной деятельности министра обороны и главкома ВСУ на своем посту. Момент, когда отставка обоих, Умерова и Сырского, с заменой их не на очередных "стульев", а с допуском нового поколения к руководству ВСУ и системными изменениями становится критически важной для существования государства", - добавила Безуглая. Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ.
https://ria.ru/20240909/kharishin-1971569025.html
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в мире, украина, александр сырский, игорь воронченко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Игорь Воронченко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине уволили главного инспектора Минобороны

Депутат Рады Безуглая заявила, что Сырский уволил главного инспектора Минобороны

CC BY 4.0 / Міністерство оборони України / Игорь Воронченко
Игорь Воронченко - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
CC BY 4.0 / Міністерство оборони України /
Игорь Воронченко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что по требованию главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского после доклада о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ с должности главного инспектора минобороны Украины уволен Игорь Воронченко.
"По требованию Сырского Умеров (министр обороны Украины - ред.) вчера уволил главного инспектора министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Откровенный и подробный доклад Воронченко поразил всех и вызвал нешуточный гнев у Сырского", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
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По ее словам, главная инспекция минобороны была "последним форпостом", предоставлявшим экспертизу по поводу того, что действительно происходит в ВСУ, а также сопровождала аудит использования западной техники и вооружения.
"Это знаковый момент, свидетельствующий об отсутствии министра обороны, способного осуществлять контроль, а система катастрофически отторгает правду. Это о преступной деятельности министра обороны и главкома ВСУ на своем посту. Момент, когда отставка обоих, Умерова и Сырского, с заменой их не на очередных "стульев", а с допуском нового поколения к руководству ВСУ и системными изменениями становится критически важной для существования государства", - добавила Безуглая.
Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийИгорь ВоронченкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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