https://ria.ru/20240918/ukraina-1973406750.html

На Украине уволили главного инспектора Минобороны

На Украине уволили главного инспектора Минобороны - РИА Новости, 18.09.2024

На Украине уволили главного инспектора Минобороны

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что по требованию главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского после доклада о катастрофической... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:32

2024-09-18T14:32

2024-09-18T14:32

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что по требованию главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского после доклада о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ с должности главного инспектора минобороны Украины уволен Игорь Воронченко. "По требованию Сырского Умеров (министр обороны Украины - ред.) вчера уволил главного инспектора министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Откровенный и подробный доклад Воронченко поразил всех и вызвал нешуточный гнев у Сырского", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, главная инспекция минобороны была "последним форпостом", предоставлявшим экспертизу по поводу того, что действительно происходит в ВСУ, а также сопровождала аудит использования западной техники и вооружения. "Это знаковый момент, свидетельствующий об отсутствии министра обороны, способного осуществлять контроль, а система катастрофически отторгает правду. Это о преступной деятельности министра обороны и главкома ВСУ на своем посту. Момент, когда отставка обоих, Умерова и Сырского, с заменой их не на очередных "стульев", а с допуском нового поколения к руководству ВСУ и системными изменениями становится критически важной для существования государства", - добавила Безуглая. Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ.

https://ria.ru/20240909/kharishin-1971569025.html

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в мире, украина, александр сырский, игорь воронченко, вооруженные силы украины, верховная рада украины