https://ria.ru/20240918/ukraina-1973373056.html

На Украине полицейский переправлял военнообязанных в Румынию

На Украине полицейский переправлял военнообязанных в Румынию - РИА Новости, 18.09.2024

На Украине полицейский переправлял военнообязанных в Румынию

Сотрудник правоохранительных органов Украины незаконно переправлял военнообязанных в Румынию, за 6 тысяч евро лично провожая через лес каждого своего "клиента", РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:59

2024-09-18T12:59

2024-09-18T12:59

в мире

украина

румыния

черновицкая область

государственное бюро расследований (гбр) украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов Украины незаконно переправлял военнообязанных в Румынию, за 6 тысяч евро лично провожая через лес каждого своего "клиента", сообщили в госбюро расследований (ГБР) страны. "Работники ГБР задержали правоохранителя из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально пересекать границу с Румынией. Начиная с июля 2024 года он забирал желающих в условленном городе и на собственном авто довозил в одну из деревень, граничащую с Румынией. Далее он лично, пешком через лес, переводил мужчин через границу. Цена услуги составляла 6 тысяч евро с человека", - говорится в сообщении, публикованном в Telegram-канале ГБР. Фигуранту предъявлено обвинение в незаконной переправке через границу, наказание по соответствующей статье предусматривает до 9 лет лишения свободы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.

https://ria.ru/20240917/ukraina-1973215309.html

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973297943.html

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в мире, украина, румыния, черновицкая область, государственное бюро расследований (гбр) украины