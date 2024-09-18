Рейтинг@Mail.ru
На Украине полицейский переправлял военнообязанных в Румынию - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973373056.html
На Украине полицейский переправлял военнообязанных в Румынию
На Украине полицейский переправлял военнообязанных в Румынию - РИА Новости, 18.09.2024
На Украине полицейский переправлял военнообязанных в Румынию
Сотрудник правоохранительных органов Украины незаконно переправлял военнообязанных в Румынию, за 6 тысяч евро лично провожая через лес каждого своего "клиента", РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:59
2024-09-18T12:59
в мире
украина
румыния
черновицкая область
государственное бюро расследований (гбр) украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_0:221:3164:2000_1920x0_80_0_0_16224f32cce4491ae113cc271789773c.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов Украины незаконно переправлял военнообязанных в Румынию, за 6 тысяч евро лично провожая через лес каждого своего "клиента", сообщили в госбюро расследований (ГБР) страны. "Работники ГБР задержали правоохранителя из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально пересекать границу с Румынией. Начиная с июля 2024 года он забирал желающих в условленном городе и на собственном авто довозил в одну из деревень, граничащую с Румынией. Далее он лично, пешком через лес, переводил мужчин через границу. Цена услуги составляла 6 тысяч евро с человека", - говорится в сообщении, публикованном в Telegram-канале ГБР. Фигуранту предъявлено обвинение в незаконной переправке через границу, наказание по соответствующей статье предусматривает до 9 лет лишения свободы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973215309.html
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973297943.html
украина
румыния
черновицкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aefb4d79dc5b3ae7653b7dacd1f24fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, черновицкая область, государственное бюро расследований (гбр) украины
В мире, Украина, Румыния, Черновицкая область, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины
На Украине полицейский переправлял военнообязанных в Румынию

ГБР Украины: правоохранитель незаконно переправлял военнообязанных в Румынию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов Украины незаконно переправлял военнообязанных в Румынию, за 6 тысяч евро лично провожая через лес каждого своего "клиента", сообщили в госбюро расследований (ГБР) страны.
"Работники ГБР задержали правоохранителя из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально пересекать границу с Румынией. Начиная с июля 2024 года он забирал желающих в условленном городе и на собственном авто довозил в одну из деревень, граничащую с Румынией. Далее он лично, пешком через лес, переводил мужчин через границу. Цена услуги составляла 6 тысяч евро с человека", - говорится в сообщении, публикованном в Telegram-канале ГБР.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
На Украине староста округа и полицейский помогали избежать мобилизации
17 сентября, 16:42
Фигуранту предъявлено обвинение в незаконной переправке через границу, наказание по соответствующей статье предусматривает до 9 лет лишения свободы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
СМИ: спасшийся бегством с Украины нардеп обвинил СБУ в попытке его убить
Вчера, 00:11
 
В миреУкраинаРумынияЧерновицкая областьГосударственное бюро расследований (ГБР) Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала