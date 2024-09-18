На Украине полицейский переправлял военнообязанных в Румынию
ГБР Украины: правоохранитель незаконно переправлял военнообязанных в Румынию
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов Украины незаконно переправлял военнообязанных в Румынию, за 6 тысяч евро лично провожая через лес каждого своего "клиента", сообщили в госбюро расследований (ГБР) страны.
"Работники ГБР задержали правоохранителя из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально пересекать границу с Румынией. Начиная с июля 2024 года он забирал желающих в условленном городе и на собственном авто довозил в одну из деревень, граничащую с Румынией. Далее он лично, пешком через лес, переводил мужчин через границу. Цена услуги составляла 6 тысяч евро с человека", - говорится в сообщении, публикованном в Telegram-канале ГБР.
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Фигуранту предъявлено обвинение в незаконной переправке через границу, наказание по соответствующей статье предусматривает до 9 лет лишения свободы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.