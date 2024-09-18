https://ria.ru/20240918/ukraina-1973344067.html

Рада поддержала увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды

Рада поддержала увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды - РИА Новости, 18.09.2024

Рада поддержала увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды

Украинский парламент поддержал увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды в этом году на 500 миллиардов гривен (12 миллиардов долларов), сообщил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:08

2024-09-18T11:08

2024-09-18T11:08

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинский парламент поддержал увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды в этом году на 500 миллиардов гривен (12 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Парламент принял в целом законопроект по увеличению бюджета этого года на 500 миллиардов гривен на военные нужды. За – 298. Таким образом расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 триллиона гривен (почти 90 миллиардов долларов – ред.)", - написал Железняк. Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук 18 июля сообщил, что кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов). В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240918/front-1973330191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины