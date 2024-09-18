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В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973312565.html
В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздаются в Киевской и Полтавской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T06:29
2024-09-18T06:29
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Взрывы раздаются в Киевской и Полтавской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН". "Киевская и Полтавская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "ТСН". Воздушная тревога в Киевской области звучит с 05.18 мск, в Полтавской – с 20.52 вторника. Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в самом Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240917/sumy-1973097091.html
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полтавская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

"ТСН": в Киевской и Полтавской областях на фоне тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Взрывы раздаются в Киевской и Полтавской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН".
"Киевская и Полтавская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "ТСН".
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Сумах заявили, что все объекты водоканала города обесточены после ударов
Вчера, 07:45
Воздушная тревога в Киевской области звучит с 05.18 мск, в Полтавской – с 20.52 вторника.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в самом Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
03:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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