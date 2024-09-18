https://ria.ru/20240918/ukraina-1973312565.html

В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2024

В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздаются в Киевской и Полтавской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T06:29

2024-09-18T06:29

2024-09-18T06:29

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Взрывы раздаются в Киевской и Полтавской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН". "Киевская и Полтавская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "ТСН". Воздушная тревога в Киевской области звучит с 05.18 мск, в Полтавской – с 20.52 вторника. Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в самом Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240917/sumy-1973097091.html

https://ria.ru/20240918/kiev-1973305896.html

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полтавская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире