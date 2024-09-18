https://ria.ru/20240918/ukraina-1973307342.html
Подполье сообщило о двух ударах в Николаевской области
Подполье сообщило о двух ударах в Николаевской области - РИА Новости, 18.09.2024
Подполье сообщило о двух ударах в Николаевской области
Два удара зафиксированы в Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:55
2024-09-18T03:55
2024-09-18T03:55
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
николаевская область
украина
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Два удара зафиксированы в Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Николаев, "прилеты" в области. Пока два, один недалеко от Вознесенска, второй тоже, где-то между Снигиревкой и Березнеговатым", - сообщил Лебедев.
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сергей лебедев, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Николаевская область, Украина
Подполье сообщило о двух ударах в Николаевской области
Подпольщик Лебедев: в Николаевской области зафиксировано два удара