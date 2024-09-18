https://ria.ru/20240918/ukraina-1973298811.html
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную - РИА Новости, 18.09.2024
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную
Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T00:30
2024-09-18T00:30
2024-09-18T00:30
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении. "На купянском направлении... ситуация напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971076998.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, В мире
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную
Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении фронта