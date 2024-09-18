Рейтинг@Mail.ru
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973298811.html
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную - РИА Новости, 18.09.2024
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную
Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T00:30
2024-09-18T00:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f83197b8bb3cf667e0ad010cc7b47.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении. "На купянском направлении... ситуация напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971076998.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495611_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44cf8bac67e52e4f9b72c7fd2177c762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, В мире
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную

Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении фронта

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении.
"На купянском направлении... ситуация напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале.
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Военный крах". Историк, предсказавший развал СССР, сделал заявление об СВО
6 сентября, 15:15
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала