https://ria.ru/20240918/ukraina-1973298811.html

Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную

Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную - РИА Новости, 18.09.2024

Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную

Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T00:30

2024-09-18T00:30

2024-09-18T00:30

специальная военная операция на украине

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донбасс

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в мире

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении. "На купянском направлении... ситуация напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971076998.html

россия

украина

донбасс

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россия, украина, донбасс, владимир путин, в мире