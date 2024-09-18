https://ria.ru/20240918/ukraina-1973297943.html

СМИ: спасшийся бегством с Украины нардеп обвинил СБУ в попытке его убить

СМИ: спасшийся бегством с Украины нардеп обвинил СБУ в попытке его убить - РИА Новости, 18.09.2024

СМИ: спасшийся бегством с Украины нардеп обвинил СБУ в попытке его убить

Преследуемый на Украине и выехавший за ее пределы депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждает, что сотрудники СБУ по меньшей мере дважды пытались его... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T00:11

2024-09-18T00:11

2024-09-18T05:53

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Преследуемый на Украине и выехавший за ее пределы депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждает, что сотрудники СБУ по меньшей мере дважды пытались его ликвидировать, передает издание "Страна.ua", Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 26 августа заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР объявило депутата в международный розыск. Суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. Офис генерального прокурора Украины 9 сентября сообщил, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата."Что касается марта 2022 года, то меня дважды пытались убить. Это связано со случаями Киреева (финансист, участник украинской делегации на переговорах с Россией в марте 2022 года, а также сотрудник Главного управления разведки Денис Киреев, по распространенной версии убитый сотрудниками СБУ в Киеве), и других ликвидированных общественных лиц похищали. В моем случае дело закончилось неудачей СБУ", — приводит слова Дмитрука издание.Он добавил, что вторая попытка покушения сотрудниками спецслужбы была просто переквалифицирована в уголовное дело против него же. Дмитрук утверждает, что заручился поддержкой международных правозащитных организаций и адвокатов, на руках имеются доказательства в виде фото- и видео-материалов, раскрывающих детали покушений на него.Кроме того, он подчеркнул, что выехал из Украины после того, как получил информацию об очередном готовящейся покушении на него. "Перед отъездом я получил огромное количество угроз убийства от конкретных организованных преступных, псевдовоенных групп", — отметил политик, при этом подчеркнув, что ранее с его дома и семьи была снята госохрана, а просьба ее вернуть была отклонена МВД,Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам парламентарий назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.Ранее Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о запрете Церкви.

https://ria.ru/20240830/kirienko-1969463906.html

https://ria.ru/20240912/prilepin-1972297616.html

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украина, молдавия, киев, служба безопасности украины, страна.ua, верховная рада украины, в мире