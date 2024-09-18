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Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом - РИА Новости, 18.09.2024
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16:03 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/udaltsov-1973442988.html
Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом
Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом - РИА Новости, 18.09.2024
Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом
Мосгорсуд оставил под арестом лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:03
2024-09-18T16:03
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционные жалобы защиты на решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Удальцов* останется в СИЗО до 15 ноября. Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240906/taganrog-1971011324.html
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происшествия, москва, россия, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом

Суд оставил Удальцова, обвиняемого в оправдании терроризма, в СИЗО до 15 ноября

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Удальцов*
Сергей Удальцов* - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сергей Удальцов*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил апелляционные жалобы защиты на решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.
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Удальцов* останется в СИЗО до 15 ноября.
Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.
Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России.
Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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