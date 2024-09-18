https://ria.ru/20240918/udaltsov-1973442988.html
Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом
Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом - РИА Новости, 18.09.2024
Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом
Мосгорсуд оставил под арестом лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:03
2024-09-18T16:03
2024-09-18T16:03
происшествия
москва
россия
московский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751658590_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_42cd522bea85282171c8f5e2c597f19e.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционные жалобы защиты на решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Удальцов* останется в СИЗО до 15 ноября. Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240906/taganrog-1971011324.html
https://ria.ru/20240710/lazareva-1958751896.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751658590_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_23af4cefe6b71af00aa2ca5ad17beab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом
Суд оставил Удальцова, обвиняемого в оправдании терроризма, в СИЗО до 15 ноября
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил апелляционные жалобы защиты на решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.
Удальцов* останется в СИЗО до 15 ноября.
Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.
Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы
за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России
.
Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг
внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.