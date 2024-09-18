https://ria.ru/20240918/udaltsov-1973442988.html

Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом

Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом - РИА Новости, 18.09.2024

Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:03

2024-09-18T16:03

2024-09-18T16:03

происшествия

москва

россия

московский городской суд

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционные жалобы защиты на решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Удальцов* останется в СИЗО до 15 ноября. Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240906/taganrog-1971011324.html

https://ria.ru/20240710/lazareva-1958751896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)