https://ria.ru/20240918/tyumen-1973426213.html

Предприятия Югры участвуют в форуме TNF в Тюмени

Предприятия Югры участвуют в форуме TNF в Тюмени - РИА Новости, 18.09.2024

Предприятия Югры участвуют в форуме TNF в Тюмени

Десять югорских предприятий представляют свои разработки на промышленно-энергетическом форуме TNF, который проходит 16-19 сентября в Тюмени, сообщает Фонд... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:23

2024-09-18T15:23

2024-09-18T15:23

тюменская область

тюмень

югра

союз машиностроителей россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Десять югорских предприятий представляют свои разработки на промышленно-энергетическом форуме TNF, который проходит 16-19 сентября в Тюмени, сообщает Фонд развития Югры. "На стенде "Югра открыта для бизнеса" представлены 10 компаний, занятых в сфере нефтегазового машиностроения, нефтесервиса, нефтехимии, развития инфраструктуры беспилотных авиационных систем, разработки инновационных технологий и решений, в том числе в области энергетической безопасности. На уличной экспозиции компания "Максима Дриллинг Когалым" разместила образец системы спуска обсадных колонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что на стенде ХМАО состоится презентация деятельности региональных отделений "Союза машиностроителей России" для предприятий, также запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между Курганским, Челябинским и Ханты-Мансийским реготделениями и подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между Тюменским нефтегазовым кластером, ООО "Нацпромлизинг", отделениями СМР Югры и Тюменской области по сотрудничеству в конгрессно-выставочной и информационной сфере. Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября. Это крупнейшая в России межотраслевая площадка, которая объединяет производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику, в этом году форум получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Главная тема TNF 2024 – технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли.

https://ria.ru/20240917/forum-1973134753.html

тюмень

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, югра, союз машиностроителей россии