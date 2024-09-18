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Предприятия Югры участвуют в форуме TNF в Тюмени - РИА Новости, 18.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:23 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/tyumen-1973426213.html
Предприятия Югры участвуют в форуме TNF в Тюмени
Предприятия Югры участвуют в форуме TNF в Тюмени - РИА Новости, 18.09.2024
Предприятия Югры участвуют в форуме TNF в Тюмени
Десять югорских предприятий представляют свои разработки на промышленно-энергетическом форуме TNF, который проходит 16-19 сентября в Тюмени, сообщает Фонд... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:23
2024-09-18T15:23
тюменская область
тюмень
югра
союз машиностроителей россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Десять югорских предприятий представляют свои разработки на промышленно-энергетическом форуме TNF, который проходит 16-19 сентября в Тюмени, сообщает Фонд развития Югры. "На стенде "Югра открыта для бизнеса" представлены 10 компаний, занятых в сфере нефтегазового машиностроения, нефтесервиса, нефтехимии, развития инфраструктуры беспилотных авиационных систем, разработки инновационных технологий и решений, в том числе в области энергетической безопасности. На уличной экспозиции компания "Максима Дриллинг Когалым" разместила образец системы спуска обсадных колонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что на стенде ХМАО состоится презентация деятельности региональных отделений "Союза машиностроителей России" для предприятий, также запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между Курганским, Челябинским и Ханты-Мансийским реготделениями и подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между Тюменским нефтегазовым кластером, ООО "Нацпромлизинг", отделениями СМР Югры и Тюменской области по сотрудничеству в конгрессно-выставочной и информационной сфере. Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября. Это крупнейшая в России межотраслевая площадка, которая объединяет производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику, в этом году форум получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Главная тема TNF 2024 – технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли.
https://ria.ru/20240917/forum-1973134753.html
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тюмень, югра, союз машиностроителей россии
Тюменская область, Тюмень, Югра, Союз машиностроителей России

Предприятия Югры участвуют в форуме TNF в Тюмени

© Фото : Фонд развития ЮгрыДесять югорских предприятий представляют свои разработки на промышленно-энергетическом форуме TNF
Десять югорских предприятий представляют свои разработки на промышленно-энергетическом форуме TNF - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Фонд развития Югры
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Десять югорских предприятий представляют свои разработки на промышленно-энергетическом форуме TNF, который проходит 16-19 сентября в Тюмени, сообщает Фонд развития Югры.
"На стенде "Югра открыта для бизнеса" представлены 10 компаний, занятых в сфере нефтегазового машиностроения, нефтесервиса, нефтехимии, развития инфраструктуры беспилотных авиационных систем, разработки инновационных технологий и решений, в том числе в области энергетической безопасности. На уличной экспозиции компания "Максима Дриллинг Когалым" разместила образец системы спуска обсадных колонн", - говорится в сообщении.
© Фото : Фонд развития ЮгрыДесять югорских предприятий представляют свои разработки на промышленно-энергетическом форуме TNF
Десять югорских предприятий представляют свои разработки на промышленно-энергетическом форуме TNF - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Фонд развития Югры
Десять югорских предприятий представляют свои разработки на промышленно-энергетическом форуме TNF
Отмечается, что на стенде ХМАО состоится презентация деятельности региональных отделений "Союза машиностроителей России" для предприятий, также запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между Курганским, Челябинским и Ханты-Мансийским реготделениями и подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между Тюменским нефтегазовым кластером, ООО "Нацпромлизинг", отделениями СМР Югры и Тюменской области по сотрудничеству в конгрессно-выставочной и информационной сфере.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября. Это крупнейшая в России межотраслевая площадка, которая объединяет производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику, в этом году форум получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Главная тема TNF 2024 – технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли.
На форуме TNF обсудят стратегии развития ТЭК - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
На форуме TNF обсудят стратегии развития ТЭК
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Тюменская областьТюменьЮграСоюз машиностроителей России
 
 
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