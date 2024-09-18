https://ria.ru/20240918/tutaev-1973530172.html
В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве
В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве - РИА Новости, 18.09.2024
В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве
Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:34
2024-09-18T23:34
2024-09-18T23:34
происшествия
тутаев
ярославская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах видно, как люди в камуфляжной форме задерживают человека. "Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии", - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по Ярославской области.
https://ria.ru/20240913/rosgvardiya-1972589529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тутаев, ярославская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Тутаев, Ярославская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве
Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные мероприятия