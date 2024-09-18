Рейтинг@Mail.ru
В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/tutaev-1973530172.html
В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве
В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве - РИА Новости, 18.09.2024
В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве
Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:34
2024-09-18T23:34
происшествия
тутаев
ярославская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791770_0:155:3077:1886_1920x0_80_0_0_1b8a0e14b4e28e99812a61599fa820da.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах видно, как люди в камуфляжной форме задерживают человека. "Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии", - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по Ярославской области.
https://ria.ru/20240913/rosgvardiya-1972589529.html
тутаев
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791770_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_c2b8e102f4a9b61b93cbccf356f060ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тутаев, ярославская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Тутаев, Ярославская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве

Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные мероприятия

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах видно, как люди в камуфляжной форме задерживают человека.
«
"Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии", - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по Ярославской области.
Задержание поджигателей релейных шкафов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Росгвардия показала кадры задержания поджигателей релейных шкафов
13 сентября, 18:24
 
ПроисшествияТутаевЯрославская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала