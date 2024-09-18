https://ria.ru/20240918/tutaev-1973530172.html

В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве

В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве - РИА Новости, 18.09.2024

В МВД сообщили о проведении оперативных мероприятий в Тутаеве

Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:34

2024-09-18T23:34

2024-09-18T23:34

происшествия

тутаев

ярославская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах видно, как люди в камуфляжной форме задерживают человека. "Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии", - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по Ярославской области.

https://ria.ru/20240913/rosgvardiya-1972589529.html

тутаев

ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тутаев, ярославская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)