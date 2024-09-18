https://ria.ru/20240918/trevoga-1973304562.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.09.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T02:56

2024-09-18T02:56

2024-09-18T03:00

киев

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

вооруженные силы украины

черниговская область

в мире

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, она звучит до сих пор.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 2.54 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973303970.html

киев

россия

черниговская область

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киев, дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, черниговская область, в мире