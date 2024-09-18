https://ria.ru/20240918/trevoga-1973304562.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.09.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T02:56
2024-09-18T02:56
2024-09-18T03:00
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, она звучит до сих пор.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 2.54 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, черниговская область, в мире
Киев, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы Украины, Черниговская область, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве звучит сигнал воздушной тревоги