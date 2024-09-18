https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html
Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе
Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе - РИА Новости, 18.09.2024
Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе
Для США сотрудничество с Китаем и Россией в сфере бизнеса будет выгодным в свете их территориальных размеров и природных богатств, заявил кандидат в президенты... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T04:46
2024-09-18T04:46
2024-09-18T04:46
дональд трамп
сша
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960629979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183d54cb25e3c1340b62e837e1f8b759.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Для США сотрудничество с Китаем и Россией в сфере бизнеса будет выгодным в свете их территориальных размеров и природных богатств, заявил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп. "Вести бизнес с Китаем — это хорошо, но нужно иметь справедливую долю ведения бизнеса с Россией. У них так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США … мы можем вести отличный бизнес, и все останутся счастливы", - заявил Трамп на предвыборном мероприятии. Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай якобы перестанут быть врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент".
https://ria.ru/20240914/tramp-1972650761.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960629979_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_af085df682bbef13ace353f96888875b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, китай, россия
Дональд Трамп, США, Китай, Россия
Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе
Трамп: США в плане бизнеса будет выгодно сотрудничать с Россией и Китаем
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Для США сотрудничество с Китаем и Россией в сфере бизнеса будет выгодным в свете их территориальных размеров и природных богатств, заявил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.
"Вести бизнес с Китаем — это хорошо, но нужно иметь справедливую долю ведения бизнеса с Россией. У них так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США … мы можем вести отличный бизнес, и все останутся счастливы", - заявил Трамп на предвыборном мероприятии.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай якобы перестанут быть врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент".