https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html

Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе

Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе - РИА Новости, 18.09.2024

Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе

Для США сотрудничество с Китаем и Россией в сфере бизнеса будет выгодным в свете их территориальных размеров и природных богатств, заявил кандидат в президенты... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T04:46

2024-09-18T04:46

2024-09-18T04:46

дональд трамп

сша

китай

россия

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Для США сотрудничество с Китаем и Россией в сфере бизнеса будет выгодным в свете их территориальных размеров и природных богатств, заявил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп. "Вести бизнес с Китаем — это хорошо, но нужно иметь справедливую долю ведения бизнеса с Россией. У них так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США … мы можем вести отличный бизнес, и все останутся счастливы", - заявил Трамп на предвыборном мероприятии. Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай якобы перестанут быть врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент".

https://ria.ru/20240914/tramp-1972650761.html

сша

китай

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дональд трамп, сша, китай, россия