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Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе - РИА Новости, 18.09.2024
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04:46 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html
Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе
Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе - РИА Новости, 18.09.2024
Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе
Для США сотрудничество с Китаем и Россией в сфере бизнеса будет выгодным в свете их территориальных размеров и природных богатств, заявил кандидат в президенты... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T04:46
2024-09-18T04:46
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Для США сотрудничество с Китаем и Россией в сфере бизнеса будет выгодным в свете их территориальных размеров и природных богатств, заявил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп. "Вести бизнес с Китаем — это хорошо, но нужно иметь справедливую долю ведения бизнеса с Россией. У них так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США … мы можем вести отличный бизнес, и все останутся счастливы", - заявил Трамп на предвыборном мероприятии. Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай якобы перестанут быть врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент".
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дональд трамп, сша, китай, россия
Дональд Трамп, США, Китай, Россия
Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе

Трамп: США в плане бизнеса будет выгодно сотрудничать с Россией и Китаем

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Для США сотрудничество с Китаем и Россией в сфере бизнеса будет выгодным в свете их территориальных размеров и природных богатств, заявил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.
"Вести бизнес с Китаем — это хорошо, но нужно иметь справедливую долю ведения бизнеса с Россией. У них так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США … мы можем вести отличный бизнес, и все останутся счастливы", - заявил Трамп на предвыборном мероприятии.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Трамп задал неожиданный вопрос о России
14 сентября, 08:41
Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай якобы перестанут быть врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент".
 
Дональд ТрампСШАКитайРоссия
 
 
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