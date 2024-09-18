Рейтинг@Mail.ru
Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/toropets-1973400484.html
Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце
Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце - РИА Новости, 18.09.2024
Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце
Здания повреждены от падения обломков БПЛА ВСУ в Торопце, там проведут ремонтные работы, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводятся... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:08
2024-09-18T14:08
специальная военная операция на украине
происшествия
игорь руденя
вооруженные силы украины
россия
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973342056_0:77:1800:1090_1920x0_80_0_0_6fc158cf3376e4e7614050eeb143f98c.jpg
БЕЛГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Здания повреждены от падения обломков БПЛА ВСУ в Торопце, там проведут ремонтные работы, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводятся в Telegram-канале правительства региона. Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Было принято решение частично эвакуировать население, была организована горячая линия. "Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется", - заявил Руденя. Как подчеркнули в правительстве, здания, поврежденные падением обломков беспилотников, в основном получили повреждения в виде выбитых окон.
https://ria.ru/20240918/toropets-1973384196.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973342056_224:0:1760:1152_1920x0_80_0_0_b2c412ffc38491c38edae85b0f88b722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, игорь руденя, вооруженные силы украины, россия, тверская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Игорь Руденя, Вооруженные силы Украины, Россия, Тверская область
Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце

Руденя: здания повреждены от падения обломков БПЛА ВСУ в Торопце

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя провёл в Торопце совещание оперативного штаба по ликвидации последствий падения обломков БПЛА
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл в Торопце совещание оперативного штаба по ликвидации последствий падения обломков БПЛА - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл в Торопце совещание оперативного штаба по ликвидации последствий падения обломков БПЛА
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Здания повреждены от падения обломков БПЛА ВСУ в Торопце, там проведут ремонтные работы, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Было принято решение частично эвакуировать население, была организована горячая линия.
"Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется", - заявил Руденя.
Как подчеркнули в правительстве, здания, поврежденные падением обломков беспилотников, в основном получили повреждения в виде выбитых окон.
Совещание оперативного штаба в Торопце. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров
Вчера, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИгорь РуденяВооруженные силы УкраиныРоссияТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала