https://ria.ru/20240918/toropets-1973400484.html

Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце

Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце - РИА Новости, 18.09.2024

Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце

Здания повреждены от падения обломков БПЛА ВСУ в Торопце, там проведут ремонтные работы, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводятся... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:08

2024-09-18T14:08

2024-09-18T14:08

специальная военная операция на украине

происшествия

игорь руденя

вооруженные силы украины

россия

тверская область

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БЕЛГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Здания повреждены от падения обломков БПЛА ВСУ в Торопце, там проведут ремонтные работы, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводятся в Telegram-канале правительства региона. Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Было принято решение частично эвакуировать население, была организована горячая линия. "Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется", - заявил Руденя. Как подчеркнули в правительстве, здания, поврежденные падением обломков беспилотников, в основном получили повреждения в виде выбитых окон.

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происшествия, игорь руденя, вооруженные силы украины, россия, тверская область