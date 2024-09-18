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Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце
Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце - РИА Новости, 18.09.2024
Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце
Здания повреждены от падения обломков БПЛА ВСУ в Торопце, там проведут ремонтные работы, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводятся... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:08
2024-09-18T14:08
2024-09-18T14:08
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БЕЛГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Здания повреждены от падения обломков БПЛА ВСУ в Торопце, там проведут ремонтные работы, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводятся в Telegram-канале правительства региона. Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Было принято решение частично эвакуировать население, была организована горячая линия. "Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется", - заявил Руденя. Как подчеркнули в правительстве, здания, поврежденные падением обломков беспилотников, в основном получили повреждения в виде выбитых окон.
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происшествия, игорь руденя, вооруженные силы украины, россия, тверская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Игорь Руденя, Вооруженные силы Украины, Россия, Тверская область
Обломки дронов ВСУ повредили здания в Торопце
Руденя: здания повреждены от падения обломков БПЛА ВСУ в Торопце