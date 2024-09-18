https://ria.ru/20240918/toropets-1973380726.html

После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения

После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения - РИА Новости, 18.09.2024

После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения

Несколько человек обратились за медпомощью с легкими травмами после атаки БПЛА на город Торопец, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:17

2024-09-18T13:17

2024-09-18T13:32

происшествия

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Несколько человек обратились за медпомощью с легкими травмами после атаки БПЛА на город Торопец, сообщается в Telegram-канале правительства региона.Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию."В городе развёрнуто три пункта расположения бригад СМП. В настоящее время за медицинской помощью обратилось несколько человек с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний", - говорится в сообщении."Самое главное, у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет", - сообщил Руденя, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства региона.

https://ria.ru/20240918/toropets-1973378865.html

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тверская область

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Дарья Буймова

происшествия, тверская область, игорь руденя