https://ria.ru/20240918/toropets-1973380726.html
После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения
После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения - РИА Новости, 18.09.2024
После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения
Несколько человек обратились за медпомощью с легкими травмами после атаки БПЛА на город Торопец, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:17
2024-09-18T13:17
2024-09-18T13:32
происшествия
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Несколько человек обратились за медпомощью с легкими травмами после атаки БПЛА на город Торопец, сообщается в Telegram-канале правительства региона.Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию."В городе развёрнуто три пункта расположения бригад СМП. В настоящее время за медицинской помощью обратилось несколько человек с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний", - говорится в сообщении."Самое главное, у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет", - сообщил Руденя, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства региона.
https://ria.ru/20240918/toropets-1973378865.html
https://ria.ru/20240918/toropets-1973384196.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверская область, игорь руденя
Происшествия, Тверская область, Игорь Руденя
После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения
Руденя: погибших из-за последствий падения обломков БПЛА в Торопце нет