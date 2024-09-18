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После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения - РИА Новости, 18.09.2024
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13:17 18.09.2024 (обновлено: 13:32 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/toropets-1973380726.html
После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения
После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения - РИА Новости, 18.09.2024
После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения
Несколько человек обратились за медпомощью с легкими травмами после атаки БПЛА на город Торопец, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:17
2024-09-18T13:32
происшествия
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Несколько человек обратились за медпомощью с легкими травмами после атаки БПЛА на город Торопец, сообщается в Telegram-канале правительства региона.Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию."В городе развёрнуто три пункта расположения бригад СМП. В настоящее время за медицинской помощью обратилось несколько человек с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний", - говорится в сообщении."Самое главное, у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет", - сообщил Руденя, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства региона.
https://ria.ru/20240918/toropets-1973378865.html
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происшествия, тверская область, игорь руденя
Происшествия, Тверская область, Игорь Руденя
После атаки на Торопец несколько горожан получили легкие ранения

Руденя: погибших из-за последствий падения обломков БПЛА в Торопце нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Несколько человек обратились за медпомощью с легкими травмами после атаки БПЛА на город Торопец, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя (в центре) - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области
Вчера, 13:12
"В городе развёрнуто три пункта расположения бригад СМП. В настоящее время за медицинской помощью обратилось несколько человек с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний", - говорится в сообщении.
"Самое главное, у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет", - сообщил Руденя, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Совещание оперативного штаба в Торопце. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров
Вчера, 13:27
 
ПроисшествияТверская областьИгорь Руденя
 
 
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