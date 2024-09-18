https://ria.ru/20240918/toropets-1973378865.html

Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области

Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области - РИА Новости, 18.09.2024

Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области

Эвакуированные из-за атаки БПЛА жители Торопца в Тверской области могут вернуться в город, сообщил губернатор Игорь Руденя, его слова приводит правительство... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:12

2024-09-18T13:12

2024-09-18T14:17

происшествия

тверская область

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973342056_0:77:1800:1090_1920x0_80_0_0_6fc158cf3376e4e7614050eeb143f98c.jpg

РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Эвакуированные из-за атаки БПЛА жители Торопца в Тверской области могут вернуться в город, сообщил губернатор Игорь Руденя, его слова приводит правительство региона в Telegram-канале."С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в город Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома", — заявил он.Глава региона отметил, что в городе работают все коммунальные службы и вся инфраструктура: электричество, газ, водоотведение.Он также выразил благодарность администрации Торопецкого округа и сотрудникам коммунальных служб.Минувшей ночью власти Тверской области сообщили об отражении массовой атаки дронов в Торопце, произошло падение обломков БПЛА. На место выехали все экстренные службы.Власти приняли решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию.Детские сады Западнодвинского муниципального округа Тверской области временно не работают, школы перевели на дистанционный режим.

https://ria.ru/20240918/toropets-1973380726.html

https://ria.ru/20240918/toropets-1973347847.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тверская область, игорь руденя