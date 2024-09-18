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Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области - РИА Новости, 18.09.2024
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13:12 18.09.2024 (обновлено: 14:17 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/toropets-1973378865.html
Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области
Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области - РИА Новости, 18.09.2024
Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области
Эвакуированные из-за атаки БПЛА жители Торопца в Тверской области могут вернуться в город, сообщил губернатор Игорь Руденя, его слова приводит правительство... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:12
2024-09-18T14:17
происшествия
тверская область
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Эвакуированные из-за атаки БПЛА жители Торопца в Тверской области могут вернуться в город, сообщил губернатор Игорь Руденя, его слова приводит правительство региона в Telegram-канале."С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в город Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома", — заявил он.Глава региона отметил, что в городе работают все коммунальные службы и вся инфраструктура: электричество, газ, водоотведение.Он также выразил благодарность администрации Торопецкого округа и сотрудникам коммунальных служб.Минувшей ночью власти Тверской области сообщили об отражении массовой атаки дронов в Торопце, произошло падение обломков БПЛА. На место выехали все экстренные службы.Власти приняли решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию.Детские сады Западнодвинского муниципального округа Тверской области временно не работают, школы перевели на дистанционный режим.
https://ria.ru/20240918/toropets-1973380726.html
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происшествия, тверская область, игорь руденя
Происшествия, Тверская область, Игорь Руденя
Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области

Губернатор Руденя: в Торопце работают все службы и инфраструктура

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя (в центре)
Губернатор Тверской области Игорь Руденя (в центре) - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя (в центре)
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Эвакуированные из-за атаки БПЛА жители Торопца в Тверской области могут вернуться в город, сообщил губернатор Игорь Руденя, его слова приводит правительство региона в Telegram-канале.
«
"С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в город Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома", — заявил он.
Глава региона отметил, что в городе работают все коммунальные службы и вся инфраструктура: электричество, газ, водоотведение.
Он также выразил благодарность администрации Торопецкого округа и сотрудникам коммунальных служб.
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Власти приняли решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию.
Детские сады Западнодвинского муниципального округа Тверской области временно не работают, школы перевели на дистанционный режим.
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ПроисшествияТверская областьИгорь Руденя
 
 
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