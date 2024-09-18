В Торопце отражают массовую атаку БПЛА, объявлена частичная эвакуация
В тверском Торопце на фоне отражения атаки БПЛА ВСУ объявили частичную эвакуацию
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ПВО отражает массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население из мест, где работает противовоздушная оборона и тушат пожар, сообщило правительство региона в Telegram.
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"В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом", — уточнили в ведомстве.
Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар. Ситуация находится на контроле.
Сегодня местные власти сообщили о пожаре в Торопце при падении обломков БПЛА.
Как отметили позднее в администрации Торопецкого муниципального округа, для эвакуации жителей подготовили автобусы; людей, в частности, вывозят в город Западную Двину. По вопросам эвакуации открыта горячая линия.
В самом Западнодвинском муниципальном округе в среду работу школ перевели на дистанционный формат, в детских садах откроют только дежурные группы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.