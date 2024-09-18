https://ria.ru/20240918/toropets-1973308019.html

В Торопце отражают массовую атаку БПЛА, объявлена частичная эвакуация

В Торопце отражают массовую атаку БПЛА, объявлена частичная эвакуация - РИА Новости, 18.09.2024

В Торопце отражают массовую атаку БПЛА, объявлена частичная эвакуация

ПВО отражает массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население из мест, где работает противовоздушная оборона и... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T04:10

2024-09-18T04:10

2024-09-18T10:20

специальная военная операция на украине

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ПВО отражает массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население из мест, где работает противовоздушная оборона и тушат пожар, сообщило правительство региона в Telegram."В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом", — уточнили в ведомстве.Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар. Ситуация находится на контроле.Сегодня местные власти сообщили о пожаре в Торопце при падении обломков БПЛА.Как отметили позднее в администрации Торопецкого муниципального округа, для эвакуации жителей подготовили автобусы; людей, в частности, вывозят в город Западную Двину. По вопросам эвакуации открыта горячая линия.В самом Западнодвинском муниципальном округе в среду работу школ перевели на дистанционный формат, в детских садах откроют только дежурные группы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.

https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973301533.html

https://ria.ru/20240917/bpla-1973179451.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя