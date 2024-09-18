Рейтинг@Mail.ru
В Торопце отражают массовую атаку БПЛА, объявлена частичная эвакуация - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:10 18.09.2024 (обновлено: 10:20 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/toropets-1973308019.html
В Торопце отражают массовую атаку БПЛА, объявлена частичная эвакуация
В Торопце отражают массовую атаку БПЛА, объявлена частичная эвакуация - РИА Новости, 18.09.2024
В Торопце отражают массовую атаку БПЛА, объявлена частичная эвакуация
ПВО отражает массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население из мест, где работает противовоздушная оборона и... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T04:10
2024-09-18T10:20
специальная военная операция на украине
тверская область
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589094_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_ec26d87de1619ac1c9e72c33f12c305d.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ПВО отражает массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население из мест, где работает противовоздушная оборона и тушат пожар, сообщило правительство региона в Telegram.&quot;В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом&quot;, — уточнили в ведомстве.Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар. Ситуация находится на контроле.Сегодня местные власти сообщили о пожаре в Торопце при падении обломков БПЛА.Как отметили позднее в администрации Торопецкого муниципального округа, для эвакуации жителей подготовили автобусы; людей, в частности, вывозят в город Западную Двину. По вопросам эвакуации открыта горячая линия.В самом Западнодвинском муниципальном округе в среду работу школ перевели на дистанционный формат, в детских садах откроют только дежурные группы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973301533.html
https://ria.ru/20240917/bpla-1973179451.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589094_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_b286abacc3558299c8b54b21028afa2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя
Специальная военная операция на Украине, Тверская область, Игорь Руденя
В Торопце отражают массовую атаку БПЛА, объявлена частичная эвакуация

В тверском Торопце на фоне отражения атаки БПЛА ВСУ объявили частичную эвакуацию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК-М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ПВО отражает массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население из мест, где работает противовоздушная оборона и тушат пожар, сообщило правительство региона в Telegram.
«

"В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом", — уточнили в ведомстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Лукашенко рассказал о договоренностях с Киевом по беспилотникам
01:16
Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар. Ситуация находится на контроле.
Сегодня местные власти сообщили о пожаре в Торопце при падении обломков БПЛА.
Как отметили позднее в администрации Торопецкого муниципального округа, для эвакуации жителей подготовили автобусы; людей, в частности, вывозят в город Западную Двину. По вопросам эвакуации открыта горячая линия.
В самом Западнодвинском муниципальном округе в среду работу школ перевели на дистанционный формат, в детских садах откроют только дежурные группы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Вчера, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеТверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала