https://ria.ru/20240918/tor-1973309972.html
Военные сбили ракету Storm Shadow с помощью ЗРК "Тор-М2"
Военные сбили ракету Storm Shadow с помощью ЗРК "Тор-М2" - РИА Новости, 18.09.2024
Военные сбили ракету Storm Shadow с помощью ЗРК "Тор-М2"
Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" российской группировки войск "Центр" сбили ракету Storm Shadow в зоне спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T05:17
2024-09-18T05:17
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" российской группировки войск "Центр" сбили ракету Storm Shadow в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы прикрыли расположение войск и освобожденные населенные пункты от средств воздушного нападения противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, получив боевую задачу, расчет ЗРК "Тор-М2" совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства. Прибыв в район, военнослужащие выполнили перевод комплекса из походного положения в боевое и приступили к мониторингу. "Совместная работа с военнослужащими расчета комплекса обнаружения цели позволила оперативно выявить пуск ракет Storm Shadow. При появлении целей зенитчики взяли их на сопровождение и после подтверждения произвели их уничтожение. Оперативная работа расчета ЗРК позволила предотвратить возможные угрозы", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240918/minoborony-1973309299.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Военные сбили ракету Storm Shadow с помощью ЗРК "Тор-М2"
Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" сбил ракету Storm Shadow ВСУ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" российской группировки войск "Центр" сбили ракету Storm Shadow в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы прикрыли расположение войск и освобожденные населенные пункты от средств воздушного нападения противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, получив боевую задачу, расчет ЗРК "Тор-М2" совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства. Прибыв в район, военнослужащие выполнили перевод комплекса из походного положения в боевое и приступили к мониторингу.
"Совместная работа с военнослужащими расчета комплекса обнаружения цели позволила оперативно выявить пуск ракет Storm Shadow. При появлении целей зенитчики взяли их на сопровождение и после подтверждения произвели их уничтожение. Оперативная работа расчета ЗРК позволила предотвратить возможные угрозы", - сообщили в Минобороны.