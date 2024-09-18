https://ria.ru/20240918/tatarstan-1973326840.html
ФСБ пресекла деятельность исламистской ячейки в Татарстане
ФСБ пресекла деятельность исламистской ячейки в Татарстане - РИА Новости, 18.09.2024
ФСБ пресекла деятельность исламистской ячейки в Татарстане
В Татарстане пресекли деятельность женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию и занимавшейся вербовкой граждан, сообщил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:52
2024-09-18T09:52
2024-09-18T10:24
россия
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Татарстане пресекли деятельность женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию и занимавшейся вербовкой граждан, сообщил центр общественных связей ФСБ. "ФСБ России в Республике Татарстан пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата", — уточнили в спецслужбе. На собраниях, во время которых радикалы вербовали в свои ряды россиян, соблюдались меры конспирации.В ведомстве отметили, что по местам жительства членов террористической организации обнаружили и изъяли значительное количество запрещенной в России экстремистской литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности. Помимо этого, следственное подразделение УФСБ по Татарстану возбудило уголовное дело.Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
https://ria.ru/20240821/zaderzhanie-1967453834.html
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Задержание в Татарстане женщин, занимавшихся вербовкой в террористическую организацию
ФСБ показала, как в Татарстане задерживали женщин, занимавшихся вербовкой в террористическую организацию.
2024-09-18T09:52
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россия, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ пресекла деятельность исламистской ячейки в Татарстане
ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки в Татарстане
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Татарстане пресекли деятельность женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию и занимавшейся вербовкой граждан, сообщил центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ России в Республике Татарстан
пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата", — уточнили в спецслужбе.
На собраниях, во время которых радикалы вербовали в свои ряды россиян, соблюдались меры конспирации.
В ведомстве отметили, что по местам жительства членов террористической организации обнаружили и изъяли значительное количество запрещенной в России экстремистской литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.
Помимо этого, следственное подразделение УФСБ по Татарстану возбудило уголовное дело.
Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.