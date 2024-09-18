https://ria.ru/20240918/tatarstan-1973326840.html

ФСБ пресекла деятельность исламистской ячейки в Татарстане

ФСБ пресекла деятельность исламистской ячейки в Татарстане - РИА Новости, 18.09.2024

ФСБ пресекла деятельность исламистской ячейки в Татарстане

В Татарстане пресекли деятельность женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию и занимавшейся вербовкой граждан, сообщил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:52

2024-09-18T09:52

2024-09-18T10:24

россия

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973328595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a8057af83afc8ce3ce0bf7559e08f50.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Татарстане пресекли деятельность женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию и занимавшейся вербовкой граждан, сообщил центр общественных связей ФСБ. "ФСБ России в Республике Татарстан пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата", — уточнили в спецслужбе. На собраниях, во время которых радикалы вербовали в свои ряды россиян, соблюдались меры конспирации.В ведомстве отметили, что по местам жительства членов террористической организации обнаружили и изъяли значительное количество запрещенной в России экстремистской литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности. Помимо этого, следственное подразделение УФСБ по Татарстану возбудило уголовное дело.Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

https://ria.ru/20240821/zaderzhanie-1967453834.html

https://ria.ru/20240831/adygeya-1969664449.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Татарстане женщин, занимавшихся вербовкой в террористическую организацию ФСБ показала, как в Татарстане задерживали женщин, занимавшихся вербовкой в террористическую организацию. 2024-09-18T09:52 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)