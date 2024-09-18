https://ria.ru/20240918/tank-1973309833.html

Расчет "Фагота" уничтожил в Запорожской области украинский танк

Расчет "Фагота" уничтожил в Запорожской области украинский танк - РИА Новости, 18.09.2024

Расчет "Фагота" уничтожил в Запорожской области украинский танк

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" из состава отдельного противотанкового артдивизиона группировки войск "Днепр" уничтожил в Запорожской РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T05:14

2024-09-18T05:14

2024-09-18T05:15

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" из состава отдельного противотанкового артдивизиона группировки войск "Днепр" уничтожил в Запорожской области танк ВСУ, сопровождавший бронемашины с пехотой, сообщил журналистам оператор ПТРК с позывным "Ежик". "Экипаж танка ВСУ осуществлял сопровождение группы бронемашин с пехотой. После обнаружения целей ракетным огнем танк был уничтожен", - сказал военнослужащий. По его словам, российские противотанкисты используют отработанную схему поражения противника: наблюдение из укрытия, быстрое перемещение на огневую позицию, работа по цели и быстрый отход. "Это очень правильная система, минимальное количество потерь. Противник тебя практически не видит, ты постоянно находишься в маскировке, ты не находишься в прямой видимости", - отметил "Ежик". Он добавил, что ПТРК "Фагот" позволяет эффективно поражать цели на расстоянии до четырех километров, при этом взаимодействие с российскими БПЛА позволяет корректировать огонь, фиксировать попадания и контролировать территорию вокруг огневой позиции, в том числе появление дронов противника. С начала спецоперации военнослужащие отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона в составе группировки "Днепр" поразили десятки единиц бронетехники ВСУ, в том числе более 40 при отражении провального украинского контрнаступления в Запорожской области летом 2023 года.

https://ria.ru/20240918/su-34-1973309429.html

https://ria.ru/20240917/lantset-1973092307.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины