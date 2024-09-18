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Россия распространила в ОБСЕ данные об убийствах Киевом мирных жителей - РИА Новости, 18.09.2024
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16:17 18.09.2024 (обновлено: 17:18 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/svo-1973446409.html
Россия распространила в ОБСЕ данные об убийствах Киевом мирных жителей
Россия распространила в ОБСЕ данные об убийствах Киевом мирных жителей - РИА Новости, 18.09.2024
Россия распространила в ОБСЕ данные об убийствах Киевом мирных жителей
Москва распространила в ОБСЕ подробные данные об убийствах Киевом гражданских лиц с применением беспилотников в 2024 году, сообщил член делегации России на... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:17
2024-09-18T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
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ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Москва распространила в ОБСЕ подробные данные об убийствах Киевом гражданских лиц с применением беспилотников в 2024 году, сообщил член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев выступая на 1087-м пленарном заседании Форума организации по сотрудничеству в области безопасности. "Российская делегация распространила через секретариат ОБСЕ среди государств-участников сборник "Массовое убийство киевским режимом мирных жителей: беспилотники (2024 год)", подготовленный группой Посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима (Родиона. — Прим. ред.) Мирошника", — сказал он. Бушуев уточнил, что в брошюре содержатся подробные сведения, фото- и видеоматериалы.Как добавил дипломат, применение украинских боевых дронов по российским мирным жителям и гражданским объектам уже давно вызывает тревогу. Бушуев отметил, что дроны сегодня стали вторым после артиллерии видом оружия по частоте использования против мирного населения прифронтовых территорий."Именно киевский режим стал применять беспилотные системы для совершения осознанных, повторю — осознанных, преднамеренных и циничных преступлений против мирных граждан", — сказал он.Бушуев уточнил, что с начала 2024 года от ударов украинских БПЛА погибли 124 человека, как минимум 723 мирных жителя получили ранения. При этом операторы украинских дронов направляют БПЛА даже на детей, в результате чего в 11 прифронтовых регионах с 1 января текущего года погибло девять несовершеннолетних, еще 34 получили ранения."Среди наиболее циничных преступлений киевских извергов — прицельный сброс боеприпаса на детскую площадку в городе Шебекино Белгородской области 11 июля. В результате пятеро детей были госпитализированы с минно-взрывными травмами различной степени тяжести", — указал Бушуев.Младшему пострадавшему потребовалась тяжелая операция на позвоночнике, а за жизнь старшего врачи боролись больше недели, но спасти 16-летнего подростка не удалось — он погиб от полученных ранений.
https://ria.ru/20240706/nyt-1957847662.html
https://ria.ru/20240914/vsu-1972654081.html
https://ria.ru/20240430/polyanskiy-1943090307.html
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в мире, россия, киев, вена, обсе, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Вена, ОБСЕ, СВО
Россия распространила в ОБСЕ данные об убийствах Киевом мирных жителей

Россия распространила в ОБСЕ доказательства об убийствах Киевом гражданских лиц

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
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ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Москва распространила в ОБСЕ подробные данные об убийствах Киевом гражданских лиц с применением беспилотников в 2024 году, сообщил член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев выступая на 1087-м пленарном заседании Форума организации по сотрудничеству в области безопасности.
«
"Российская делегация распространила через секретариат ОБСЕ среди государств-участников сборник "Массовое убийство киевским режимом мирных жителей: беспилотники (2024 год)", подготовленный группой Посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима (Родиона. — Прим. ред.) Мирошника", — сказал он.
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Бушуев уточнил, что в брошюре содержатся подробные сведения, фото- и видеоматериалы.
Как добавил дипломат, применение украинских боевых дронов по российским мирным жителям и гражданским объектам уже давно вызывает тревогу. Бушуев отметил, что дроны сегодня стали вторым после артиллерии видом оружия по частоте использования против мирного населения прифронтовых территорий.
«
"Именно киевский режим стал применять беспилотные системы для совершения осознанных, повторю — осознанных, преднамеренных и циничных преступлений против мирных граждан", — сказал он.
Бушуев уточнил, что с начала 2024 года от ударов украинских БПЛА погибли 124 человека, как минимум 723 мирных жителя получили ранения.
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При этом операторы украинских дронов направляют БПЛА даже на детей, в результате чего в 11 прифронтовых регионах с 1 января текущего года погибло девять несовершеннолетних, еще 34 получили ранения.
«
"Среди наиболее циничных преступлений киевских извергов — прицельный сброс боеприпаса на детскую площадку в городе Шебекино Белгородской области 11 июля. В результате пятеро детей были госпитализированы с минно-взрывными травмами различной степени тяжести", — указал Бушуев.
Младшему пострадавшему потребовалась тяжелая операция на позвоночнике, а за жизнь старшего врачи боролись больше недели, но спасти 16-летнего подростка не удалось — он погиб от полученных ранений.
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