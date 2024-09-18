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ВС России нанесли удары по украинским аэродромам
ВС России нанесли удары по украинским аэродромам - РИА Новости, 18.09.2024
ВС России нанесли удары по украинским аэродромам
Российские войска нанесли удары по украинской аэродромной инфраструктуре, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:38
2024-09-18T12:38
2024-09-18T14:32
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по украинской аэродромной инфраструктуре, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромная инфраструктура, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах", — говорится в заявлении.Средства ПВО сбили 13 американских реактивных снарядов HIMARS и 66 дронов самолетного типа.Украинские СМИ минувшей ночью и утром сообщали о взрывах в Киеве, пригороде Днепропетровска, Сумах, Киевской и Полтавской областях, а также о нескольких взрывах в Кропивницком.В Сумской областной военной администрации заявили, что атаке подверглись энергетические объекты.Российские военные с октября 2022-го наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973311425.html
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безопасность, россия, украина, сво, энергетика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, СВО, Энергетика
ВС России нанесли удары по украинским аэродромам
МО РФ: поражены объекты энергетики и аэродромная инфраструктура Украины